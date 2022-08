GF VIP: Adriana Volpe, intervista al veleno su Sonia Bruganelli. Accuse chiare e pesantissime

Adriana Volpe non ha preso bene il mancato rinnovo al Grande Fratello Vip e ha sferrato un colpo basso contro Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe, dopo aver ricoperto per sei mesi il ruolo di opinionista al GF Vip, nonostante abbia dichiarato in più occasioni a differenza della sua ex collega quanto le sarebbe piaciuto ripetere l’esperienza, non è stata confermata per la prossima edizione e questo ha creato non pochi malumori.

Sonia Bruganelli , che ha invece sempre dichiarato di non voler ripetere il tutto, a settembre tornerà ad occupare quella famosa seggiola e la sua collega non ha affatto reagito bene. Tant’è che sulle pagine del settimanale Nuovo non le ha di certo mandate a dire sferrando un attacco che non è passato di certo inosservato agli occhi degli utenti della rete.

Adriana Volpe ha umiliato Sonia Bruganelli e tra le due è di nuovo scoppiata la guerra.

Sonia Bruganelli umiliata da Adriana Volpe: la frecciata che non ti aspetti

Adriana Volpe non ha di certo preso bene la mancata conferma al Grande Fratello Vip, che sta facendo il verso a Maria De Filippi per la selezione dei vipponi, e durante l’ultima intervista che ha rilasciato a Signoretti non le ha di certo mandate a dire scagliandosi pesantemente contro la sua nemica amatissima.

“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita” ha tuonato la conduttrice non mandandole di certo a dire nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

“Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più” ha poi concluso, confermando tutti i rumor che la vedevano tornare presto sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo ed interessante lavoro.

Sonia Bruganelli è stata umiliata da Adriana Volpe che non si è di certo risparmiata nei suoi confronti ed ora tutti attendono la sua replica per scoprire come reagirà di fronte a questa sonora frecciata che non ha lasciato indifferente il pubblico.