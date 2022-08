Ilary e Alvin, adesso c’è la conferma: Alfonso Signorini spoilera tutto

By

Tra Ilary Blasi e Alvin è tutto vero! A confermarlo, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, ci ha pensato Alfonso Signorini che sul nuovo numero del settimanale Chi ha scelto di vuotare il sacco.

Ilary Blasi è stata senza alcun dubbio, anzi sarebbe più corretto dire è, una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa di quest’estate a causa della separazione da suo marito Francesco Totti. Il suo nome, nonostante dopo il comunicato che annunciava la separazione lei non abbia più rilasciato alcun tipo di dichiarazione, è continuato a circolare ed è stato associato anche alla figura di Alvin, amico e collega con cui ha condiviso la recente esperienza all’Isola dei Famosi.

Dopo settimane di gossip ora però arriva la conferma ufficiale che quanto circolava in rete sul loro conto è tutto vero. A rivelarlo, attraverso il nuovo numero in uscita del settimanale Chi, è Alfonso Signorini che sembrerebbe essere in buoni rapporti con la conduttrice. Quindi, chi meglio di lui può essere a conoscenza della verità?

Alvin e Ilary Blasi: Alfonso Signorini conferma ogni cosa!

Alvin e Ilary Blasi, dove è spuntata una soffiata bomba sul divorzio, non possono più nasconderlo in quanto Alfonso Signorini ha confermato ogni cosa sul nuovo numero del settimanale che da anni dirige.

Durante la prossima stagione televisiva, infatti, la conduttrice in studio sarà affiancata proprio da lui all’Isola dei Famosi in veste di opinionista! La promozione è nata dal recente trasferimento di Nicola Savino a Tv8 e il suo posto è rimasto vacante in studio, mentre quello di Vladimir Luxuria è stato confermato. Così la produzione avrebbe deciso di promuovere Alvin. Il dubbio però ora sorge spontaneo: se lui sarà l’opinionista, chi ricoprirà il ruolo di inviato?

La risposta è presto data: la produzione, secondo quanto è possibile leggere sul settimanale Chi, sarebbe indecisa se affidare questo ruolo a Nicolas Vaporidis, che ha vinto proprio l’ultima edizione, o Edoardo Tavassi, che sembrerebbe essere il favorito per ottenere questo ruolo.

Non ci resta dunque che attendere ancora un po’, considerando che il reality non tornerà in onda prima del prossimo anno perché ci aspetta una lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi.