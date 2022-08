Sai perché d’estate sbadigli di più? La risposta ti lascerà senza parole

Perché d’estate fai più sbadigli? È soltanto una questione di ritmi o c’è dell’altro? Ecco tutta la verità su questa divertente curiosità

Hai mai notato che i ritmi estivi sono sempre un po’ più lenti rispetto a quelli invernali? Oltre ad essere la stagione delle ferie, l’estate è anche il periodo dell’anno durante il quale facciamo le cose con più calma. È ovvio che il fattore più importante sia il caldo. Le temperature elevate, infatti, ti impediscono di sostenere i ritmi frenetici che mantieni d’inverno, soprattutto sul posto di lavoro.

C’è un’altra curiosità legata all’estate che attira l’attenzione di diversi utenti in giro per il web. Molti si chiedono perché d’estate sbadigliamo di più. Ci avevi mai fatto caso? Sembrerebbe un argomento leggero, eppure c’è una spiegazione scientifica dietro questo comportamento. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi insieme alle nostre lettrici e i nostri lettori: ecco perché d’estate sbadigli di più.

D’estate sbadigli di più, sai perché?

Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori di Tucson (Stati Uniti d’America) e Vienna (Austria), durante il periodo estivo sbadigliamo di più. La spiegazione è legata alla nostra attività cerebrale e non alla noia che può subentrare durante le vacanze, come qualcuno potrebbe credere. Il motivo di questo comportamento è stato studiato con molta attenzione dagli scienziati e questo è il risultato, pubblicato recentemente su Physiology & Behavior.

I ricercatori hanno analizzato il comportamento degli abitanti delle due città coinvolte nello studio, soffermandosi sugli sbadigli. Hanno ottenuto un risultato abbastanza sorprendente: con temperature che oscillano tra i 20 e i 25 gradi, il numero di sbadigli aumenta. Perché? Lo sbadiglio è un movimento meccanico che facciamo quando il nostro cervello ha bisogno di un po’ di refrigerio.

Quando sbadigli, il tuo cervello riceve un flusso di sangue maggiore e tende a rinfrescarsi. Lo studio ha evidenziato anche un altro dettaglio particolarmente curioso: quando la temperatura supera i 37, il numero di sbadigli diminuisce in maniera sensibile perché non riesce ad avere più un effetto benefico per il cervello. Ricapitolando, quando le temperature aumentano, sbadigli per tenere al fresco la tua massa cerebrale, purché le temperature non siano troppo alte. In questo caso, anche il tuo cervello alza bandiera bianca!