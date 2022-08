Michelle Hunziker, botte da orbi: ‘Ora bisogna diventare duri’

By

Michelle Hunziker torna a fare parlare di sè. Ecco cos’è accaduto alla conduttrice di Striscia La Notizia! Scopriamolo insieme.

Per affrontare l’argomento del giorno dobbiamo prima fare un passo indietro e ricordare che in questo contesto ha avuto un ruolo determinante l’ex marito Eros Ramazzotti.

Infatti, i due ex coniugi che rispondono alle persone di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, oltre a condividere una figlia, Aurora, condividono una passione.

Seppur Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia dal 2002 i due sono rimasti in ottimi contatti e recentemente sono stati avvistati insieme nelle giornate d’agosto a divertirsi in una palestra specializzata in arti marziali a Paratico, vicino la residenza del cantante.

Fin qui tutto regolare. Eppure, secondo alcune ultime stories pubblicate nel profilo Instagram della conduttrice di Striscia La Notizia, ci sarebbe qualcosa che non è andato come sperava. Ecco cosa!

Michelle Hunziker pratica Karate Kyokushinkai ma qualcosa non è andato come sperato

Michelle Hunziker insieme all’ex marito Eros Ramazzotti condividono la passione per le arti marziali e in particolare per il Karate Kyokushinkai.

Proprio il cantante romano aveva convinto la svizzera a cimentarsi in questa disciplina. Infatti dopo essere stata ammaliata dalla disciplina del Karate Kyokushinkai e aver appreso la tecnica, Michelle è diventata cintura blu superando lo scorso 23 maggio un duro esame a Bologna.

La conduttrice aveva documentato tutto fedelmente sui suoi profili social e anche in questi giorni, che ha ricominciato ad allenarsi a Paratico insieme all’ex marito non sono mancati scatti e contenuti video sui suoi progetti. Ma un dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti.

Michelle ha infatti pubblicato un video diviso in mini stories da 15 secondi in cui fa vedere il percorso duro e “serio” dell’acquisizione della cintura blu. Perché avere la cintura non è il traguardo ma l’inizio di un nuovo percorso più duro e impegnativo.

Michelle, con molta ironia dunque racconta di come sia stato complicato e difficile il percorso e di come abbia ricevuto “un pugno” nella sua pratica di allenamento quotidiano. In quel video si vede chiaramente che l’istruttore la colpisce (involontariamente) forte e le fa davvero male. Ma Michelle ama riderci su.