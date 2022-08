GF Vip, Dayane Mello si scaglia contro di Lei: “Non è una mia amica”

“Non è una mia amica“: Dayane Mello si scaglia contro di Lei

Dayane Mello è una modella brasiliana divenuta molto nota dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. La ragazza è stata la prima finalista di questa edizione e ha vissuto dei momenti molto duri nella Casa, come la perdita di suo fratello.

Dopo anni dalla fine del reality show, Dayane torna a parlare di Lei. La modella si scaglia contro l’ex gieffina e ammette: “Non è una mia amica“.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

“Non è una mia amici“: Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip

Dayane Mello e l’attrice Rosalinda Cannavò si sono conosciute all’interno della Casa del GF Vip. Tra di loro si è creata un’amicizia unica fin dall’inizio, ma con il passare delle settimane ci sono state più volte degli alti e bassi.

Le due hanno comunque provato ad avere un rapporto anche fuori dalla Casa, ma da quando Dayane ha partecipato a La Fazenda tutto è cambiato. Questo è la versione brasiliana del reality show, La Fattoria. La modella era in mezzo al ciclone durante il programma: si diceva che fosse stata molestata durante il gioco, mentre arriva due no per Signorini.

Per questo motivo Rosalinda difende a spada tratta la sua amica, ma la sua risposta lascia tutti interdetti una volta finito il programma. La Mello diffida la sua amica e il loro rapporto finisce inesorabilmente. Si sono scagliate contro frecciatine e dichiarazioni dando la parola “Fine” alla loro bella amicizia.

Ora Dayane, ospite al settimanale Mia, si scaglia contro Rosalinda e spiega cosa è accaduto tra le due.

“Il nostro rapporto è amichevole, ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa” confessa l’ex gieffina in modo freddo e aggiunge: “Non è una mia amica. L’amicizia è altro”.

Per la Mello, Soleil Sorge e Giulia Salemi sono amiche, ma “Rosalinda non lo è“.

Da amore e tanti baci nella Casa, tutto è solo un dolce ricordo. Deve esserci stato qualcosa di più per non considerare più la Cannavò sua amica, mentre spunta l’ex della nuova inquilina della Casa.

Dayane parla anche del rapporto che la sua ormai ex amica ha con Andrea Zenga. I due si sono conosciuti ed innamorati al reality show e la modella brasiliana non ha mai adorato questa cosa.

“Mi piacciono e spero che lei sia felice” rivela la ragazza e conclude: “Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi lei con chi vada a letto“.

Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò e non la tocca piano. Nonostante tutto quello che hanno passato al GF Vip, la loro amicizia non esiste più