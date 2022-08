Chanel Totti non ci sta: la figlia di Ilary rompe il silenzio e mette tutti a tacere

Chanel Totti non ci sta! La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto di rompere il silenzio e di spegnere il gossip nato dall’annuncio della separazione dei suoi genitori dopo 20 anni di amore.

Chanel Totti, nonostante sia soltanto una ragazzina, ha le idee ben chiare. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è trovata al centro della cronaca rosa di conseguenza all’annuncio dei suoi genitori di volersi separare dopo 20 anni di amore in quanto il pubblico che da sempre li ha seguiti è curioso di conoscere tutti i retroscena che li hanno spinti a prendere una tale decisione.

Per questo motivo o gossip non tardano ad arrivare e spesso sono più voci campate per aria che solide realtà creando non pochi problemi ai diretti interessati. Così Chanel Totti ha spento il gossip dando uno schiaffo morale e chiunque si sia sentito il dovere di giocare quanto è successo durante il corso di queste settimane.

Chanel Totti contro il gossip: lo sfogo della figlia di Ilary è d’applausi

Chanel Totti, attraverso il suo profilo Tik Tok, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti, considerato che a causa del divorzio dell’ex capitano della Roma e la conduttrice della Roma, che è stata beccata durante il suo incontro clandestino, prendendo lei la parola piuttosto che persone che non sanno nulla di quanto è accaduto.

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti“ ha esordito la figlia di Totti e Ilary in un recente post pubblicato sul noto social. “Soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone” ha poi concluso, utilizzando poche e semplici parole per mandare un messaggio ben chiaro e preciso a tutti coloro che non fanno altro che parlare della rottura della sua famiglia senza che ne sappiano realmente qualcosa.

I continui gossip non potranno mai cambiare l’amore che la lega ai suoi genitori e per questo motivo continua dritta per la sua strada senza mai fermarsi, godendosi tutto l’affetto che si è creato nella sua famiglia che va oltre qualsiasi separazione legale.