Sabrina Ferilli, un sogno in bikini: a 58 anni è assolutamente perfetta

58 anni e non sentirli, ma anche non dimostrarli! Sabrina Ferilli, in bikini, è assolutamente perfetta: una bellezza spettacolare.

Difficile non restare incantati di fronte alla bellezza di Sabrina Ferilli. A 58 anni, l’attrice non dimostra affatto la sua età ribadendo così il concetto di come l’età sia solo un numero sulla carta d’identità. L’attrice che è sempre stata una delle donne più belle, ancora una volta, incanta i fan con la sua bellezza naturale e super semplice.

In vacanza, l’attrice non dimentica i suoi followers a cui, in questa calda estate, sta regalando numerose foto in costume. Tra le tante immagini, tuttavia, a far letteralmente impazzire tutti è stata quella in cui sfoggia un bikini spettacolare.

Sabrina Ferilli manda in tilt il web: il bikini esalta le forme mozzafiato dell’attrice

Sabrina Ferilli, al mare, è una vera sirenetta. In attesa di tornare a guidare la giuria popolare di Tu sì que vales divertendo il pubblico con i suoi siparietti con Maria De Filippi, l’attrice si sta godendo le meritate vacanze, probabilmente in compagnia del marito Flavio Cattaneo e degli amici.

Anche in vacanza, tuttavia, l’attrice non dimentica le buone abitudini e, tra un bagno in mare e un po’ di tintarella, non dimentica di leggere esortando i suoi fan a fare esattamente la stessa cosa. In bikini, così, consiglia a tutti di impiegare il tempo libero che si ha in vacanza per leggere un buon libro.

I fan hanno apprezzato il consiglio, ma hanno anche apprezzato la foto in bikini che la loro beniamina ha deciso di condividere.

A 58 anni, l’attrice è assolutamente spettacolare con le sue forme. Decolletè perfetto così come le gambe snelle e toniche. Una bellezza senza tempo quella di Sabrina come sottolineano i fan inondandola di complimenti. La Ferilli, dunque, conferma la moda dell’estate 2022 ovvero quella delle over 50 alla riscossa. Oltre alla Ferilli, infatti, sono tantissime le donne del mondo dello spettacolo che, superati i 50 anni, fanno sognare i fan. Tra queste ci sono sicuramente Barbara D’Urso, ma anche Stefania Orlando che, a 55 anni e in bikini, è una vera gioia per gli occhi.