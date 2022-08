GF Vip, il dettaglio spaventa il nuovo concorrente: “Mi inquieta molto”

By

Il nuovo concorrente del GF Vip ha svelato un dettaglio che lo inquieta prima dell’inizio di questa nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la settima edizione che vedrà ancora una volta al timone del progetto Alfonso Signorini che è pronto a ricoprire sia il ruolo di conduttore ma anche quello di autore del programma.

Il direttore di Chi sta ancora selezionando i vipponi che entreranno a far parte della casa più spiata d’Italia, ma uno nonostante non abbia ancora firmato il contratto, o almeno così sembrerebbe, ha le idee chiare e durante il corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti ha rivelato un particolare che lo inquieta nel caso in cui a settembre dovesse effettivamente entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il concorrente di Alfonso Signorini non ha dubbi: ecco che cosa potrebbe creargli problemi durante il corso di quest’esperienza.

Anticipazioni GF Vip, il vippone non ha dubbi: ecco che cosa lo spaventa

Durante la prossima edizione del Grande Fratello Vip, dove Signorini si è trovato con le spalle al muro, il nuovo concorrente durante una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha ammesso che cosa lo inquieta nel caso dovesse entrare a far parte del progetto e siamo sicuri che questo dettaglio non ve lo sareste mai aspettato.

“Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto“ ha ammesso Umberto Smaila, rivelando che ha un po’ il terrore all’idea di dover condividere il bagno con così tante persone all’interno della casa più spiata d’Italia. “Durerà 8 mesi? Non credo riuscirei a reggere fisicamente“ ha poi aggiunto, rivelando che se dovesse durare effettivamente così a lungo non crede di riuscire a reggere una permanenza così lunga all’interno di un contesto televisivo dove si è esposti sotto l’occhio vigile delle telecamere 24 ore su 24.

Umberto Smaila al Grande Fratello Vip sarebbe sicuramente un colpaccio per Alfonso Signorini che potrebbe prendere due piccioni con una fava in quanto lui ha ammesso che farebbe quest’esperienza volentieri in coppia con suo figlio. Espediente che è stato molto presente nelle passate edizioni.