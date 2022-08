Curiosità: sai perché in estate aumenta il numero di tradimenti?

By

Sai perché durante il periodo estivo aumentano i tradimenti? Questa curiosità potrebbe aiutarti anche nella tua vita sentimentale

L’estate è la stagione degli amori? Una volta c’era questa convinzione ma adesso è necessario fare un passo indietro. Non è così, lo confermano diversi studi e anche alcuni sondaggi: durante l’estate aumenta il numero dei tradimenti e, di conseguenza, si chiudono più relazioni sentimentali. Le frequentazioni extra coniugali durano quasi sempre poche settimane ma sono sufficienti per porre fine a rapporti che vanno avanti da anni.

Perché succede tutto questo? È soltanto un luogo comune collegare la stagione estiva con l’inizio di nuovi ed eterni amori? Probabilmente si, anche se ci sono delle eccezioni. Una cosa è sicura, durante i mesi più caldi dell’anno c’è più voglia di frequentare persone diverse rispetto al proprio partner. Questo sentimento vale sia per gli uomini che per le donne. Ecco il motivo che spinge le persone a tradire durante l’estate.

Più tradimenti d’estate, perché? Ecco il motivo

Come abbiamo già visto, la stagione estiva è piena di soprese. A differenza di quanto si possa pensare, durante i tre mesi estivi si litiga di più con il proprio partner, soprattutto quando si parte per le vacanze. Il motivo? È molto semplice, durante l’anno ci sono mille impegni ed il tempo che passiamo insieme alla nostra famiglia è minore rispetto a quanto succede in estate.

D’estate, e soprattutto in vacanza, stiamo 24 ore al giorno con il nostro partner e la situazione può degenerare. Se aumentano i litigi, la stessa cosa vale per i tradimenti. Secondo alcuni sondaggi, un tradimento è quasi sempre legato ad un malessere nei confronti dell’altro componente della coppia. Si tradisce quando c’è più tempo libero, ecco perché l’estate è la stagione più gettonata per una scappatella.

E non è tutto, c’è anche una spiegazione scientifica. La maggior esposizione al sole ci fa produrre più serotonina, una sostanza che viene comunemente denominata “ormone della felicità”. La maggior produzione di questo ormone fa aumentare il desiderio sessuale e, se c’è qualche problema con il proprio partner, le nostre attenzioni saranno rivolte inevitabilmente verso altre persone.