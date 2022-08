Curiosità: sai perché nel corso dell’estate si litiga di più?

In estate aumentano i litigi, sai perché? Ti è mai capitato di avere una grossa discussione con il tuo partner durante le vacanze estive?

L’estate è da sempre la stagione dell’anno durante la quale le coppie si separano. L’arrivo del periodo più caldo divide diverse coppie, anche quelle più solide, almeno all’apparenza. La stagione estiva non è soltanto quella delle ferie, delle vacanze, del mare e delle spiagge, è soprattutto il momento ideale per interrompere un rapporto sentimentale. Lo confermano alcuni studi recenti.

Perché molte storie d’amore terminano proprio durante l’estate? Cosa succede alle persone durante questo periodo? Alcuni studi recenti hanno provato a dare una risposta a tutte queste domande, molto gettonate in giro per il web. Il motivo che lega l’aumento dei tradimenti e la stagione estiva è molto interessante e difficilmente potresti indovinarlo. Vuoi scoprire tutti i dettagli di questa storia? Non ti resta che scorrere il testo verso il basso, cosa aspetti!

I litigi aumentano in estate, ecco il perché

La stagione estiva è sempre stata associata a quel periodo dell’anno durante il quale iniziano gli amori ma non è così. In estate gli amori finiscono! Durante le vacanze aumenta la percentuale di discutere con il proprio partner, anche per questioni futili. Ci sono coppie che litigano per questioni completamente inutili, come aver lasciato l’acqua fredda aperta durante la doccia.

Il motivo di questi litigi è la quantità maggiore di tempo che passi con il tuo partner. Durante le altre stagioni, il lavoro e gli impegni ti tolgono tempo agli affetti familiari, in vacanza succede esattamente l’opposto. Hai guidato a piedi nudi per arrivare al mare e correre sulla spiaggia? Sappi che, dopo tutta la stanchezza accumulata durante il viaggio, potrebbe capitare anche di litigare con il tuo partner.

Per lo stesso motivo, le statistiche ci dicono che in inverno si litiga di più nel weekend piuttosto che durante la settimana. Trascorrere più ore insieme al partner può essere bello se tutto fila liscio, se ci sono già dei problemi di base, è probabile che verranno fuori proprio dopo un paio di ore vissute sotto lo stesso tetto. Stai per andare in vacanza? Fai attenzione, potresti fare il viaggio di ritorno da single.