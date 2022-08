Nuova minaccia per Giulia Salemi: il pericolo è dietro l’angolo

Giulia Salemi percepirebbe una nuova minaccia nella sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Il pericolo è dietro l’angolo.

Giulia Salemi non starebbe passando un periodo molto tranquillo. O questo è almeno quello che sostiene il settimanale Nuovo Tv che ha rivelato nuovi retroscena riguardanti la sua love story con Pierpaolo Pretelli.

I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono mai più separati facendo sognare migliaia di utenti della rete che non fanno altro che supportare la loro bellissima storia d’amore. Secondo il noto settimanale, però, la bella modella di origini persiane avrebbe iniziato a tremare in quanto non vedrebbe di buon occhio una recente collaborazione dell’ex velino moro di Striscia La Notizia, che è stato selezionato da Alfonso Signorini per la conduzione del GF Vip Party.

Giulia Salemi è preoccupata per Pierpaolo Pretelli oppure si tratta di un gossip privo di fondamento?

Giulia Salemi pazza di gelosia? Il gossip bomba prima del GF Vip

Giulia Salemi, che ha trascorso un ferragosto di fuoco in compagnia dell’ex di una sua cara amica, non vedrebbe di buon occhio la nuova collaborazione tra Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, in quanto i due sono stati scelti da Alfonso Signorini per condurre la prossima stagione del GF Vip.

Secondo quanto rivelato dal settimanale, la bella modella di origini persiane avrebbe paura che tutto questo possa rivelarsi un pericolo per la propria relazione in quanto è innegabile lo charme dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al tempo stesso però è innegabile quanto sia forte il sentimento che li lega e di strada ne hanno fatta da quando hanno deciso di varcare la famosa soglia rossa della casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi deve temere il peggio oppure si tratta di indiscrezioni senza alcun fondamento? Almeno per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare il rumor che li riguardano e probabilmente non lo faranno nemmeno in seguito. Giulia e Pierpaolo, per quanto è possibile, cercano di tenere lontano da occhi indiscreti la loro relazione dopo la grossa esposizione mediatica che hanno avuto con la partecipazione al reality di successo di canale 5.