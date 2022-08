GF Vip, Signorini con le spalle al muro: perché costretto a cacciare Adriana Volpe

Dopo il GF Vip Alfonso Signorini si è trovato con le spalle al muro ed è stato costretto a cacciare Adriana Volpe. Ecco perché.

Il GF Vip durante la prossima edizione, prevista per il 19 settembre, vedrà una nuova opinionista in quanto è ormai ufficiale da tempo che Adriana Volpe è stata sostituita da Orietta Berti , mentre il posto di Sonia Bruganelli rimane ben saldo alla sa poltrona.

La conduttrice non ha affatto reagito bene e ha scagliato anche pesanti accuse nei confronti della sua ex collega, affermando che lei a differenza sua non ha grossi santi in paradiso. Insomma, Adriana non sembrerebbe averla presa affatto bene ma a distanza di ore dalla sua spietata dichiarazione è spuntato fuori un interessante retroscena che sembrerebbe rivelare il motivo per cui Signorini non l’ha riconfermata al GF Vip.

Adriana Volpe: perché Signorini non l’ha confermata al GF Vip

A svelare l’arcano è stato il portale The Pipol Tv che dopo la piccata replica di Sonia Bruganelli ha provato a fare chiarezza su questa intricata questione rivelando i motivi per cui c’è stata la mancata conferma di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip.

“Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al GF Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social“ rivelando un inedito retroscena sulla conduttrice che fino ad ora non si era mai sbilanciata in merito ai motivi che l’avrebbero portata alla mancata conferma del suo ruolo di opinionista all’interno del reality show di successo di canale 5.

“Questo alla base il motivo dello stop al Grande Fratello Vip” ha poi concluso sganciando la bomba sulla Volpe che almeno per il momento ha preferito non commentare quest’ultima indiscrezione che la vede protagonista.

Adriana Volpe si è fatta troppo influenzare dal pubblico durante il suo percorso da opinionista nella casa più spiata d’Italia? Il portale, diretto da Gabriele Parpiglia, non sembrerebbe avere alcun dubbio e in passato anche la stessa Bruganelli aveva insinuato lo stesso dubbio riguardo la sua nemica amatissima che potrebbe tornare in tv con un nuovo progetto dopo questa cocente delusione.