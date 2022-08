“Ho fatto sentire le registrazioni ad un perito“: ex naufrago svela tutto dopo l’Isola

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è andata alla grande tanto da posticipare la finale di un mese. Questo ha portato a varie problematiche fisiche per i nostri concorrente, ma è proprio questa la sfida. Il premio del perfetto naufrago se lo porta a casa l’attore Nicolas Vaporidis.

Ormai sono passati mesi dalla finale, ma un ex concorrente ci tiene a rivelare la sua verità dopo l’Isola. Arrivano i guai per la Mediaset? Scopriamolo insieme!

“Ho fatto sentire le registrazioni ad un perito“: parla Silvano Michetti dopo l’Isola e la Mediaset trema

Silvano Michetti è uno dei musicisti dei Cugini di Campagna, nonché ex naufrago sbarcato in coppia con Nick Luciani.

Il suo è stato il percorso più corto all’Isola dei Famosi. Infatti, appena messo piede in Honduras, dopo l’estenuante nuotata, ha detto una presunta bestemmia in diretta nazionale.

Per questo motivo, Silvano viene eliminato dal gioco e torna in Italia dopo pochi giorni sull’Isola. A rivelare cosa è accaduto veramente è proprio il cantante ospite nello studio di Novella 2000, mentre l’ex concorrente dice di sì all’altare.

L’ex naufrago svela di aver parlato con un esperto dopo quanto accaduto nel reality show.

“Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma. Lui ha fatto delle valutazioni. Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così” confessa Michetti.

L’ex concorrente è comunque contento di essersi portato il record del più breve periodo in Honduras e ammette: “Mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality“.

Silvano ha detto una presunta bestemmia appena sbarcato in Honduras, ma solo dopo pochi giorni ha scoperto di essere stato eliminato. Quindi, ha affrontato delle prove in compagnia degli altri naufraghi che lo hanno sfiancato, mentre Guendalina Tavassi cambia tutto.

“Faticavo a respirare, e pescando con Nick tra gli scogli mi sono fatto male subito” conclude Michetti.

L’ex naufrago svela la verità dopo l’Isola, ma è anche contento di come sia andata a finire. Certo che si vergogna per le parole dette, ma forse doveva andare così. Il perito manderà una diffida alla Mediaset o no?