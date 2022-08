GF Vip, è guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: emersi scottanti retroscena

GF Vip: c’è una vera e propria guerra in corso tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due non si risparmiano scottanti colpi di scena.

Il GF Vip a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani, ma le dinamiche riguardanti la precedente edizione continuano a saltare fuori come funghi.

Il tutto è iniziato dalla mancata conferma di Adriana Volpe che nonostante avesse espresso il desiderio di continuare con quest’esperienza non è stata riconfermata per l’anno successo. Discorso completamente diverso per Sonia Bruganelli che non aveva alcuna voglia di ritornare a far parte del programma, ma invece sarà presente ancora una volta al fianco di Alfonso Signorini.

Adriana non ha reagito bene e nelle scorse ore ha lanciato pesanti accuse contro la moglie di Bonolis, quest’ultima però non ha nessuna intenzione di restare zitta e buona, come direbbero i Maneskin, e sui social ha replicato così.

Lite Sonia Bruganelli Adriana Volpe: prima del GF Vip si leva qualche sassolino dalla scarpa

Adriana Volpe non ha risparmiato colpi bassi contro Sonia Bruganelli e l’ha accusata di essere una persona raccomandata, con le spalle forti, e per questo motivo sarebbe stata confermata durante la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che salvo imprevisti dovrebbe fare il suo debutto a partire dal 19 settembre.

La moglie di Paolo Bonolis non ci sta e ha deciso di replicare per le rime alle parole della sua ex collega e, facendo riferimento alla frase in cui lei rivelava di non avere santi in paradiso, ha così risposto: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita“.

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe ha risposto per le rime, riportando a galla un vecchio gossip in cui si vedeva nella figura di Michele Guardì colui che avrebbe permesso alla sua nemica amatissima di poter lavorare per tanto tempo in Rai. Ovviamente questa è soltanto un’indiscrezione che non ha mai trovato conferma, ma Sonia ha sferrato il suo colpo così come la Volpe ha fatto lo stesso qualche ora prima armandosi del chiacchiericcio della cronaca rosa.

Tra loro due, prima e dopo il Grande Fratello Vip, non c’è alcun dubbio: non saranno mai amiche.