Incredibile: la Royal Family sta per perdere un altro membro

La Royal Family si prepara ad un nuovo addio? Sembra proprio di si. La decisione è stata ormai presa, non si può più tornare indietro

La Regina Elisabetta ha ormai perso le speranze di rivedere suo nipote Harry nuovamente in Gran Bretagna. Il secondogenito di Carlo e Diana ha deciso che non tornerà più a casa e la decisione è definitiva. Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito a causa di alcune presunte accuse razziste nei confronti dell’ex attrice statunitense. Sarebbe stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nel gennaio del 2020, infatti, i Duchi di Sussex si sono trasferiti in Canada. Dopo un breve soggiorno, hanno deciso di spostarti negli Stati Uniti d’America a causa di questioni legati alla loro privacy, argomento sempre molto delicato per questa coppia. Oggi vivono nella Contea di Santa Barbara, in California, in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, a breve ci sarà un altro sanguinoso addio. Ecco chi sta per lasciare la Royal Family.

Un altro addio per la Royal Family? Ecco chi sta per andare via

La Royal Family dovrà fare a meno del piccolo George. Nonostante la giovane età, il principe classe 2013 sta per salutare i suoi genitori, impegnati in diverse vicende curiose, per volare verso altri lidi. Molto probabilmente, l’anno prossimo il primogenito dei Duchi di Cambridge inizierà ad avere i primi incarichi ufficiali. La Royal Family considera adulto chiunque abbia più di 8 anni, George ne ha già 9.

Il giovane nobile dovrà frequentare una scuola speciale che gli permetterà di prepararsi alla vita reale. Questo è un percorso che tutti i membri della famiglia dei Windsor hanno intrapreso quando avevano la stessa età del piccolo George, quindi tra poco toccherà anche a lui. George, recentemente immortalato insieme ai suoi familiari in un’occasione molto speciale, non sembra avere timori.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, il piccolo principe sarebbe entusiasta di partecipare a queste lezioni, nonostante la scuola si trovi nel Berkshire. La scuola si chiama Ludgrove School e si trova a pochi chilometri dal Castello di Windsor. Forse è per questo che i Cambridge stanno pensando di spostarsi da South Kensington proprio a Windsor. In questo modo, potrebbero restare a contatto con George durante il periodo di formazione.