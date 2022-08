Test: scopri qual è il mistero dell’uomo che diventò santo

Questo test potrebbe mandare in crisi diverse persone perché nasconde un inganno. Sei in grado di trovare il dettaglio decisivo? Vediamo cosa sai fare

Sei capace di risolvere un test di logica e ragionamento in meno di un minuto? Non dovrai fare altro che leggere un enigma e trovare la soluzione. Scopri se sei capace di trovare il dettaglio decisivo per dare la risposta giusta, dovrai usare tutte le tue doti. Sappi che questo test ha mandato in tilt moltissime persone sui social network, quindi non dovrai sottovalutarlo altrimenti potresti fare una brutta figura.

Ecco l’enigma da risolvere: un uomo causa la morte di sua madre, successivamente partecipa alla scomparsa di suo padre, poi vive nel rispetto delle regole religiose, sposa sua sorella e, quando muore, viene dichiarato santo. Come è possibile? Qual è la spiegazione logica che riesci a trovare per collegare tutti questi eventi? Ragiona con calma e prova a dare una risposta entro sessanta secondi.

Com’è possibile che l’uomo sia diventato addirittura santo dopo tutte quelle vicende? C’è sicuramente un dettaglio nascosto che potrebbe aiutarti e tu dovrai trovarlo. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento nascondeva un dettaglio ingannevole. Quasi tutti coloro che si sono cimentati nella risoluzione dell’enigma sono andati in confusione e non hanno dato una risposta. Altri hanno dato risposte sbagliate, mentre soltanto il 10% degli utenti ha individuato il dettaglio decisivo per trovare la soluzione. E tu, l’hai trovato o sei ancora confuso?

Qualora tu l’avessi trovato, meriteresti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere. Viceversa, non buttarti giù con il morale, probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: l’uomo ha causato la morte della madre perché quest’ultima è morta durante il parto; il padre è morto di infarto perché l’uomo ha condotto una vita irregolare durante la sua gioventù. Poi, dopo la morte del padre, si è pentito ed è diventato prete. Come sacerdote, ha celebrato le nozze di sua sorella ed è diventato santo per aver compiuto gesti miracolosi.