Noemi Bocchi è al sicuro adesso: Francesco Totti ha preso un’importante decisione

Francesco Totti sta vivendo un periodo davvero difficile della sua carriera e vita. L’ex capitano della Roma ha appena ufficializzato la separazione con la conduttrice Ilary Blasi.

I fan sono sconvolti, ma nessuno dei due ha ancora parlato chiaro. Totti ci tiene tanto alla sua famiglia e ha chiesto a tutti di non entrare nella sua vita privata e quella dei suoi figli.

Ma la verità dove sta? E’ vero che Francesco si sta frequentando con Noemi Bocchi da un anno? E che Ilary Blasi ha pagato un investigatore privato? Niente è ancora del tutto ufficiale, ma spunta l’importante decisione. Una scelta inaspettata che il capitano non aveva mai preso nemmeno quando stava con Ilary. Scopriamola insieme!

Ilary Blasi trema: Francesco Totti ha preso un’importante decisione

Francesco Totti e Ilary Blasi riempiono le pagine di tutte le riviste di gossip ogni giorno. Da quando la coppia più amata ha ufficializzato la separazione, le chiacchiere sono scoppiate e sembra che non vogliano diminuire.

I due adesso stanno cercando di godersi le vacanze nonostante siano al centro del ciclone. Ilary Blasi sta girando per l’Italia e ha fatto un incontro clandestino. Ha voglia di godersi i suoi familiari e amici lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Abbracci con la nonna e chiacchiere con le sorelle sono quello che servono per farla sentire meglio.

Francesco Totti, invece, si è fermato a Sabaudia con i figli. Sembra, però, che Noemi Bocchi non disti tanto dalla residenza del capitano della Roma. Se veramente i due stessero insieme è quasi impossibile riuscire a vedersi con tutti questi occhi addosso ed è per questo che la ragazza si è avvicinata a Totti.

I paparazzi del settimanale Nuovo immortalano Noemi che prende il sole in spiaggia, ma c’è qualcuno accanto a lei. Si tratta di un bodyguard che si occupa della sua privacy.

Sapete di chi è la scelta di chiamare una guardia del corpo? Di Francesco Totti. L’uomo ha preso questa importante decisione per proteggere la sua amata.

Inoltre, i due si incontrano spesso quando possono, ma non c’è nessun bambino in arrivo. Noemi non è incinta e Francesco non avrà un nuovo figlio, mentre la Blasi ci dà un taglio.

Totti vuole proteggere la sua famiglia, ma anche la sua amata. Il capitano della Roma è sempre stato molto protettivo con i suoi cari e farebbe di tutto per loro. Noemi Bocchi adesso avrà una preoccupazione in meno