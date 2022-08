Test: cosa ti fa arrabbiare veramente? Scegli un pianeta e lo scoprirai

By

Cosa non sopporti a tal punto da esplodere per la rabbia? Questo test analizzerà la tua personalità e ti darà una risposta: scegli un pianeta

C’è qualcosa che ti fa perdere i nervi a tal punto da esplodere? Può essere un comportamento di qualcuno, un commento fuori luogo, un’azione da parte di una persona vicina o qualcosa di molto meno evidente. C’è chi ha un limite molto più alto e si arrabbia quando proprio non ce la fa più, altri iniziano ad urlare anche per un colpo di tosse di un collega in ufficio. Dipende dal carattere di una persona.

Oggi proveremo a capire qual è il tuo limite e lo faremo evidenziando la tua vera personalità. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre pianeti: Venere, Marte e Saturno. Quale preferisci? Qual è il tuo pianeta preferito tra questi? Rifletti con calma e poi rispondi. Lasciati trasportare dall’istinto, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, conosci già la risposta.

Il test non ha alcuna validità scientifica e non è un esperimento. Si tratta di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Scegli il tuo pianeta preferito e poi scorri il testo verso il basso, troverai i profili abbinati alla tua scelta.

I profili del test