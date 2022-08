Questi tre segni zodiacali avranno tanti problemi dopo Ferragosto

Questi tre segni zodiacali non vivranno il loro momento migliore a partire dal 15 agosto in poi. Dopo Ferragosto ci saranno diversi problemi da risolvere

Ferragosto è ormai alle spalle, per molti italiani è tempo di ritornare a casa per riprendere la routine di tutti i giorni. Per altri, invece, le ferie estive sono appena iniziate e dureranno almeno un paio di settimane. In entrambi i casi, la cosa più importante è sfruttare questo periodo per rilassarsi e ricaricare le batterie. Le fatiche quotidiane sono dietro l’angolo e poi c’è qualcuno che potrebbe avere qualche problema in più da risolvere.

Tre segni zodiacali purtroppo dovranno fare i conti con una serie infinita di disavventure a partire da Ferragosto. Sarà una seconda metà di agosto tremenda, sotto tutti i punti di vista. Questo calvario terminerà con l’arrivo di settembre ma saranno due settimane caldissime, non solo dal punto di vista del meteo. Ecco la classifica dei segni zodiacali che avranno tanti problemi dopo Ferragosto. Credi che il tuo segno si trovi sul podio?

I segni zodiacali che avranno problemi dopo il 15 agosto

Sagittario: al terzo posto troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha goduto del bacio della dea bendata proprio a Ferragosto, ma sarà l’ultimo momento di gloria per lui, almeno per questa estate. È molto probabile che un incontro spariglierà le carte, creando molta confusione nelle persone nate sotto questo segno dello zodiaco.

Gemelli: il secondo posto è occupato dal segno dei Gemelli. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli amano i viaggi e non vedono l’ora che arrivi la stagione estiva. Quest’anno non vedono l’ora che finisca! Fino ad ora non è andata bene e purtroppo le cose non miglioreranno. Il segno dei Gemelli ha collezionato una serie infinita di delusioni durante questa estate, forse è meglio ritirarsi e attendere l’autunno per ritrovare il sorriso.

Toro: il Toro sale sul gradino più alto del podio di oggi. Questo segno ha vissuto un’estate abbastanza rilassata. Ha deciso di staccare la spina e di non stancarsi. In alcuni momenti, il Toro si è addirittura annoiato ma presto cambierà tutto. Alcune situazioni lasciate in sospeso torneranno prepotentemente nella vita del Toro, il quale dovrà risolvere dei problemi che pensava di aver finalmente messo alle spalle.