Meghan, perché tutta questa freddezza nei suoi confronti?

Perché Meghan Markle viene trattata in questo modo? Cosa ha combinato questa volta la duchessa per ricevere in cambio tutta questa freddezza?

Meghan Markle è spesso al centro di numerose polemiche, a volte causate dal suo comportamento, altre volte costruite ad arte per attaccarla gratuitamente. La Duchessa di Sussex ha sempre avuto un carattere molto forte e lo ha dimostrato sin dal primo giorno di fidanzamento con il Principe Harry. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sarebbe lei a prendere tutte le decisioni più importanti in famiglia.

L’ex attrice statunitense ha spesso polemizzato con alcuni membri della Royal Family, lanciando anche accuse di razzismo. Queste sue dichiarazioni non sono state prese bene dalla monarchia inglese ed è questo il motivo per il quale, a volte, Meghan non viene trattata come una vera duchessa, ma come una persona estranea. I media inglesi hanno notato un comportamento abbastanza ambiguo nei suoi confronti da parte di una componente della Famiglia Reale britannica, ecco cosa è successo.

Meghan e gli auguri (senza entusiasmo) di Kate

Meghan Markle ha compiuto 41 anni lo scorso 4 agosto. Nonostante siano passati diversi giorni, il suo compleanno continua a tenere banco nel Regno Unito. Al centro delle attenzioni dei media locali c’è il tweet di buon compleanno dei Duchi di Cambridge nei confronti dell’ex protagonista di Suits. L’aspetto più sorprendente è stato il tono, sicuramente poco entusiasta.

Il tweet è freddo e appare quasi forzato e si limita ad un “auguriamo un buon compleanno alla Duchessa di Sussex”. Alcuni giornalisti inglesi hanno sottolineato quanto sia anomale che William e Kate abbiano utilizzato il titolo nobiliare, adesso non più valido, di Meghan e non il suo nome di battesimo. I Cambridge, da poco coinvolti in una vicenda piuttosto strana, sono sembrati molto freddi e distaccati nei confronti della moglie di Harry.

Dopo il Giubileo di Platino non c’è stato nessun riavvicinamento tra William ed Harry. È molto probabile, quindi, che il messaggio attraverso i social fosse soltanto un modo per salvare le apparenze. Lo scarso entusiasmo utilizzato nel post ha peggiorato ulteriormente le cose, mettendo nuovamente al centro del dibattito i rapporti tra i due fratelli e le rispettive mogli.