Svolta nella Royal Family: ecco quando Harry tornerà in Inghilterra

Se fino ad oggi hai sempre pensato che Harry e Meghan non potessero mai tornare in Gran Bretagna, sappi che tra poco sarai costretto a cambiare idea

Il ritorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna è uno dei temi più caldi da oltre due anni e mezzo. Nel gennaio del 2020, i Sussex hanno deciso di lasciare Londra per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. I duchi vivono in una meravigliosa villa a Montecito. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

Secondo quanto dichiarato dall’ex attrice statunitense nel corso di un’intervista concessa ad Oprah Winfrey nel marzo 2020, la decisione sarebbe stata presa a causa di alcuni insulti razzisti proprio nei suoi confronti. Sembra che questi episodi siano stati dimenticati dai Sussex. Dopo il Giubileo di Platino, diverse indiscrezioni provenienti dal Regno Unito parlano di un ritorno di Harry e Meghan a Londra. Stavolta sembra proprio che le voci possano trasformarsi in realtà.

L’esperto: “Ecco quando Harry tornerà a casa”

Ken Wharfe è l’ex guardia del corpo della Principessa Diana e ha rilasciato alcune dichiarazioni nel podcast Pod Save the Queen. L’uomo ha anche scritto il libro Diana: Remembering the Princess e si è soffermato sul rientro in Inghilterra di Harry entro i prossimi anni. Il secondogenito di Carlo e Diana, da poco coinvolto in una vicenda molto curiosa, starebbe per tornare a casa.

“Quando Carlo diventerà re”, ha affermato l’ex responsabile della sicurezza, “Harry potrebbe tornare a casa. Si trova bene negli Stati Uniti, ha firmato un importante contratto con Netflix e porta avanti le sue iniziative di beneficenza ma la salita al trono del padre potrebbe cambiare molte cose”. L’esperto non esclude che il Principe Harry possa decidere di tornare a Londra anche senza sua moglie.

Queste indiscrezioni sono state confermate anche dalla scrittrice Tina Brown, la quale ha affermato che Harry vorrebbe tornare a casa ma Meghan sta bene negli Stati Uniti d’America. Se il principe decidesse di riprendere i suoi impegni all’interno della Royal Family, potrebbe tornare da pendolare, assumendo un ruolo part-time. In questo modo, Harry non scontenterebbe nessuno.