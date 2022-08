I tre segni zodiacali che passeranno un fine agosto da incubo

Non c’è proprio pace per questi tre segni zodiacali. Gli ultimi giorni di agosto saranno un autentico calvario. Quando finirà tutto questo?

La fine dell’estate può rappresentare un problema per chi non ha nessuna voglia di tornare alla routine di tutti i giorni. Il motivo non è soltanto legato al ritorno al lavoro, c’è anche chi sta vivendo una importante crisi sentimentale e ha provato a trovare una svago durante l’estate. Ritornare alla vita quotidiana insieme ad un partner con il quale c’è qualche problema può essere un vero e proprio incubo.

Per molti motivi, alcuni segni zodiacali non vivranno un finale di agosto ottimale. Anzi, ci saranno molti problemi da risolvere, alcuni anche inaspettati. Le pressioni alle quali questi segni dello zodiaco saranno sottoposti potrebbero lasciare diversi strascichi anche in futuro. Deve passare la nottata, come recitava il grande Eduardo De Filippo. Ecco la classifica dei segni zodiacali che vivranno un pessimo fine agosto, credi che il tuo segno salirà sul podio?

Questi tre segni zodiacali non se la passano per niente bene

Leone: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Leone. Questo segno ha un carattere molto forte e litiga spesso con gli altri. Questi rapporti tesi hanno già in parte rovinato l’estate e potrebbero rendere invivibile anche i prossimi giorni. È assolutamente necessario un cambio di rotta per evitare che questi problemi rendano un inferno anche il mese di settembre. Ogni tanto è necessario adottare l’arte della diplomazia per vivere più sereni.

Scorpione: il secondo segno più tartassato di questo periodo è lo Scorpione. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco potrebbe essere truffato entro la fine di agosto. Non è un periodo fortunato per questo segno, bisogna assolutamente evitare investimenti economici e adottare una politica meno spregiudicata. In futuro cambieranno le cose ma adesso è meglio mantenere un profilo basso ed evitare guai.

Toro: il segno più sfortunato negli ultimi giorni di agosto sarà sicuramente quello del Toro. Chi sta vivendo una situazione delicata a lavoro non ha accettato di buon grado il ritorno dalle ferie. Rivedere volti ostili ha fatto tornare in mente al Toro il motivo per il quale ha staccato la spina nelle ultime settimane. Sarà un finale di agosto traumatico ma poi le cose cambieranno con l’arrivo dell’autunno.