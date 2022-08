“Deve valere la pena essere fotografato con una donna”, è bufera su Rkomi

Rkomi, il nuovo giudice di X Factor torna a parlare della sua vita privata e racconta le sue relazioni amorose passate, anche su Paola di Benedetto. Ecco cosa ha detto

Rkomi prossimamente lo vedremo nei panni di giudice di X Factor insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini oltre che tra i protagonisti della terza edizione di Celebrity Hunted, l’adventure game di Amazon Prime Video.

Il cantante che abbiamo visto come uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà impegnato in una stagione piuttosto impegnativa da un punto di vista professionale e personale.

Da un punto di vista sentimentalmente Mirko Martorana, questo il nome completo di Rkomi, è stato impegnato per tutta l’estate con l’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Paola di Benedetto. Ma qualcosa nella loro relazione non è andata bene, ed oggi Mirko alias Rkomi è tornato a parlare di quel periodo della sua vita.

Rkomi parla del gossip e della sua relazione con Paola Di Benedetto

In un’intervista concessa Al Corriere della Sera, il cantante ha spiegato il suo punto di vista sulla relazione sentimentale con Paola Di Benedetto e del suo punto di vista sul “gossip”.

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera e riportata nei quotidiani online, il cantante ha sparato in quarta sulla sua passata relazione ed ha raccontato che:

“Il gossip è utile. Ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

Rkomi vissuto a Calvairate, quartiere popolare di Milano, ha avuto una vita umile prima di arrivare al grande successo. Negli anni ha fatto una serie di mestieri fra cui il lavapiatti, muratore, cameriere.

E poi ha aggiunto:

“Tendo a essere un po’ un credulone, ma il gossip è anche utile”.

Poi in relazione alla domanda del presunto flirt fra la sua ex e Blanco ha aggiunto: