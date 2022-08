By

Un artista come Mika è ricco di sorprese, a volte spiacevoli. Il cantante confessa il più grande malessere mai provato, e le sue parole sono a dir poco toccanti.

La vita di ognuno è contraddistinta da novità di qualsiasi tipologia, alcune di queste assumono il nome di “imprevisto”, o peggio conducono a momenti della propria vita difficili da superare. Mika ne sa qualcosa, e condivide con i fan ciò che prova, destabilizzando tutti poiché nessuno avrebbe mai immaginato un malessere del genere. Così, a distanza di tempo decide di parlarne.

Discute con i fan senza filtri e censure non è facile, poiché si ha sempre il timore di mostrarsi sé stessi fino in fondo. I follower e gli ammiratori di Mika hanno da sempre visto in lui un faro e fonte di ispirazione, soprattutto per quanto riguarda il tema della libertà e dei diritti.

Ad oggi è da tanto tempo che vive in Italia, la sua seconda casa, ed è in italiano che esprime il dolore che si porta ancora nel cuore e che lo accompagnerà per sempre.

Mika e la confessione inedita: le parole sono devastanti

Quello del cantante non è l’unico dramma di cui si parla durante le vacanze estive. Anche una nota conduttrice televisiva sta vivendo forte malessere a causa della fuga durante le ferie, una situazione a dir poco sconvolgente visti gli ultimi eventi vissuti dai vip. Il punto è che la questione che riguarda Mika è davvero toccante, perché concerne una persona a lui fin troppo cara, la cui mancanza non potrà mai essere colmata in nessun modo.

Prima di essere un simpaticissimo personaggio televisivo, è un cantante dalle doti eccezionali. La musica è stata ed è tutt’ora la sua più fedele compagna, quella di sempre, ma soprattutto colei che lo ha sempre aiutato nei momenti difficili.

La vita dell’artista è tata contraddistinta da non pochi dolori, il primo è stato l’avere un padre assente, ed essersi ritrovato in gravi difficoltà. E’ stato qui che la mamma è riuscita a stargli accanto e a farlo appassionare a quello che oggi è il suo lavoro.

Tutte le volte che era triste, insieme ascoltavano delle musica lirica alla radio. Ed è stato in quelle situazioni che intonava le note e si lasciava andare. La casa diventava teatro del loro spettacolo, cantando e ballando tutto andava via.

Così, le parole del cantante riaffiorano ricordi indelebili, il cui dolore sarà sempre incancellabile. Ecco quanto dichiarato riferendosi alla madre:

“Devo dire grazie a lei se oggi la musica è la mia vita, lei mi ha sempre sostenuto e dato forza nei momenti di sconforto. Oggi mi manca più che mai.”

Il rapporto tra madri e figli è così forte da portare anche un’attrice di fama internazionale e gridare il dolore per la malattia della figlia, ed un artista famoso come Mika a ricordare la propria mamma in qualsiasi momento. Sarà sempre al suo fianco ogni volta che canterà.