Federica Panicucci, dramma in vacanza: ‘Siamo dovuti scappare’

Federica Panicucci ha vissuto un vero e proprio dramma in vacanza con il suo compagno. Tant’è che sono stati costretti a scappare.

Federica Panicucci dopo aver condotto un’intensa stagione televisiva di Mattino 5 aveva deciso di godersi qualche settimana di vacanza lontana dal piccolo schermo degli italiani in compagnia del suo amore Marco Bacini. Purtroppo però la sorte non è stata dalla loro parte e questo periodo si è rivelato essere tutt’altro che fortunato.

In un primo momento la coppia aveva deciso di volare nel loro posto del cuore, ma le cose non erano iniziate nel migliore dei modi in quanto la compagnia area scelta non era in grado di trovare i loro effetti personali e ne sono rimasti sprovvisti per giorni. Dopo averli ritrovati, il tutto sembrava essersi risolto ma una volta tornati in Italia la sfortuna si è abbattuta su di loro e hanno vissuto l’ennesimo dramma in vacanza.

Marco Bacini e Federica Panicucci sfortunati: la vacanza inizia e finisce malissimo

Federica Panicucci e Marco Bacini dopo aver vissuto un viaggio da incubo speravano di poter recuperare il tutto una volta giunti al bel paese ma le cose non sono affatto migliorate. Il motivo?

La coppia è stata costretta a scappare da Portofino e a fare ritorno a Forte dei Marmi a causa del mal tempo che ha colpito queste zone, ritrovandosi di nuovo con i loro progetti rovinati. A raccontarlo è stata la conduttrice di Mattino Cinque stessa sul suo profilo Instagram, rivelando di voler aggiornare il suo account per svelare ai suoi fedeli sostenitori che cosa stesse accadendo e per dare loro anche un ultimo saluto prima del ritorno a casa.

“Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino” ha raccontato la Panicucci durante il corso dei suoi ultimi aggiornamenti social. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia” ha poi concluso, rivelando che questa vacanza non sta proseguendo di certo nel migliore dei modi e giorno dopo giorno non fa altro che servire l’ennesimo colpo di scena.

Le vacanze di Federica Panicucci sono rovinate, ma siamo sicuri che nonostante tutto sia riuscita ugualmente a divertirsi stando al fianco delle persone che ama.