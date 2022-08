William tradisce Kate, tutto vero o è solo gossip? Ecco la verità

È reale la voce sul presunto tradimento di William o è solo gossip? Perché Kate sarebbe stata tradita? Proviamo a riassumere la vicenda

La Royal Family britannica ha sempre attirato le attenzioni dei media di tutto il mondo. A volte è capitato di leggere storie sui reali inglesi completamente inventate o vere soltanto in parte. Il tempo stabilisce, con molta calma, quali siano le storie reali e quelle inventate. Quando i giornali britannici parlavano dei litigi tra Carlo e Diana, molte persone li attaccavano perché non credevano a queste voci. Sappiamo bene come è andata a finire la loro relazione d’amore.

Viceversa, negli ultimi anni abbiamo letto diverse notizie completamente inventate, come la quarta gravidanza di Kate Middleton o la rinuncia del Principe Carlo al trono. Negli ultimi giorni, soprattutto sui social network si è diffusa una voce che ha lasciato tutti senza parole: il presunto tradimento di William nei confronti di sua moglie. Perché ha iniziato a girare questa voce e perché si è diffusa così in fretta? Quanto c’è di vero? Proviamo a dare una risposta a tutte queste domande.

William ha tradito Kate, ecco perché si è diffusa questa voce

Perché su Twitter si è diffusa la voce di un tradimento di William nei confronti di Kate Middleton? I due hanno recentemente avuto alcuni problemi con i media e, in un primo momento, qualcuno ha pensato ad una sorta di vendetta di una parte della stampa britannica. Ma non è questo il vero motivo della diffusione a macchia d’olio di questa voce, evidentemente inventata.

Tutto è nato da un post anonimo, successivamente cancellato, sul presunto tradimento. Il post è stato salvato da un account molto cliccato, Deuxmoi, ed è diventato immediatamente virale. Nel giro di poche ore, centinaia di siti di tutto il mondo hanno rilanciato il pettegolezzo, trasformandolo involontariamente in una notizia. Ma non c’è niente di vero, anche se non tutto ciò che si dice sui Cambridge è falso.

Il pettegolezzo parlava di una scappatella da parte di William con un’altra donna, noto a tutti nella capitale inglese. Il post diceva che anche Kate fosse a conoscenza del tradimento e che non avrebbe reagito male per una totale assenza di emotività. È chiaro che fosse tutto inventato ma questa voce ha sicuramente messo in imbarazzo diverse persone all’interno della Royal Family, pronte anche a pubblicare un comunicato di smentita, del quale non hanno avuto bisogno non appena la vicenda si è sgonfiata.