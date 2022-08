Numeri che passione: risolvi le operazioni in un minuto!

Il test del giorno con il titolo racchiude il fascino per gli amanti della matematica: numeri che passione, le operazioni ti aspettano!

Risolvere rompicapo che hanno delle operazioni come protagoniste è grande fonte di interesse per solutori che provano una passione per i numeri e tutto ciò che ha a che fare con questo mondo. C’è una sequenza numerica, ma qualcosa salta subito all’occhio, poiché si tratta di cifre che sembrano andare un po’ fuori dal comune. Alla fine dell’articolo troverai la soluzione, nel frattempo mettiti comodo e migliora le tue capacità.

Come sono state realizzate queste equivalenze? Sembra proprio esserci qualcosa che non torna, e che ti farà impazzire. Ricorda che qualsiasi sia il rompicapo sottoposto, non tutto va letto alla lettera.

In quelli di logica l’interpretazione è fondamentale, proprio come il pensiero razionale. Mentre in quelli matematici come quello che ti stiamo proponendo oggi, non è costruito sulla base della concezione tradizionale che hai della materia.

Così, con questo suggerimento e l’aggiunta del fatto che ogni numero “ha la sua posizione”, dovresti renderti conto che la soluzione è più vicina del previsto. Non ci sei arrivato? Scoprilo nel paragrafo successivo, avrai anche la spiegazione.

Test numeri che passione: soluzione lascia senza parole

Ogni rompicapo ha le sue particolarità, ci sono quelli visivi e rapidi che permettono di mettere in atto delle capacità inedite. Perché oltre l’attenzione e la concentrazione del pensiero, anche la strategia posta in essere determina il risultato. Così, ti proponiamo il rompicapo di Pikachu e Charlie Brown: trova il Pokemon! Nel frattempo, risolviamo quello del giorno, i calcoli non sono tutto, ecco perché.

Com’è possibile che il risultato sia 43? Ebbene, la formula magica che darà questo risultato, è il frutto di un ragionamento logico, nel quale viene sfatata qualsiasi regola matematica. Analizziamo operazione per operazione con i rispettivi valori di riferimento.

1=12

2= 21

3= 32

4= 43

Cosa hanno in comune queste cifre? Come già accennato nel paragrafo precedente, i posizionamenti giocano un ruolo peculiare. Se osservi con attenzione, il primo numero della cifra intera, cioè la decina, è il numero che sta nella parte a sinistra dell’equivalenza.

Infatti, tenendo presente solo in numeri in gioco, accade che ogni decina rispecchia proprio quel numero. E l’unità? Questa sarà data dal numero presente nell’operazione precedente, tranne nel primo caso che trattandosi del numero uno, si pone il successivo che è il 2, per questo il risultato è il numero 12. Appunto, seguendo le regole del calcolo comune, 1,2,3 e 4, le operazioni rispecchiano questa metodologia!

Insomma, si tratta di posizionamenti, non c’è alcun calcolo matematico. Allora, ti è piaciuto ti consigliamo un altro rompicapo visivo nel quale devi aiutare la mamma a trovare il ciuccio del proprio bambino.

Che stai aspettando ancora? Mettiti in gioco e risolvi tutti gli enigmi che trovi nel nostro sito.