Colpaccio vero per Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci, per la nuova edizione del suo show, strappa una star ad Alfonso Signorini.

C’è tanta attesa non solo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma anche per quella di Ballando con le stelle che tornerà in onda a ottobre con Milly Carlucci alla conduzione, affiancata da Paolo Belli e la giuria composta, come sempre, da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Mariotto e Carolyn Smith.

Tra i concorrenti ci sarà Iva Zanicchi che ha già confermato la sua presenza, ma anche Nancy Brilli e Paola Barale. Sono spuntati anche i nomi di Eva Robbin’s e Marta Flavi mentre tra gli uomini dovrebbe esserci anche Gabriel Garko. Proprio per i concorrenti uomini, la Carlucci sarebbe riuscita a strappare un nome importante a Alfonso Signorini. Secondo quanto fa sapere Dagospia, infatti, tale vip avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip accettando, invece, Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle 2022: arriva il nuotatore Alex Di Giorgio

Secondo quanto fa sapere Ivan Rota per Dagospia, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle dove potrebbe anche esserci l’attore attualmente più amato delle soap, potrebbe esserci anche il nuotatore Alex Di Giorgio che sarebbe stato corteggiatore anche da Alfonso Signorini.

“Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip. Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl…”, scrive Ivan rota per Dagospia.

Per Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip, dopo quello di Adriana Volpe, sarebbe così arrivato un nuovo rifiuto. Milly Carlucci, invece, qualora sia riuscita davvero a strappare il sì ad Alex Di Giorgio, confermerebbe la tradizione di puntare su atleti di spessore per Ballando con le stelle che, in passato, hanno avuto tra i concorrenti tanti sportivi come Massimiliano rosolino, Amaurys Perez, Fiona May, Elisa Di Francisca, Fabio Basile, Daniele Scardina, Andrea Iannone, Fabio Galante, Marco Del Vecchio, Stefano Bettarini e tantissimi altri.