Pronta per la politica: uno dei nomi più voluti da Alfonso ha rifiutato la partecipazione al GF Vip 7

L’inizio del Grande Fratello Vip 7 è alle porte. Alfonso Signorini si sta occupando degli ultimi dettagli prima dell’apertura della porta rossa.

Al fianco del conduttore troveremo le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Non si sanno ancora molti nomi del futuro cast, ma sappiamo che Alfonso ha ricevuto un no da un nome molto importante del mondo dello spettacolo. A quanto pare, la donna ha rifiutato la proposta per entrare in politica.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Alfonso Signorini avrebbe voluto tanto nel cast del GF Vip 7 la conduttrice e giornalista Rita Dalla Chiesa.

L’indiscrezione parte dal mondo del web e solo in un’intervista per Fanpage, Rita fa chiarezza su quanto è accaduto, mentre Dayane si scaglia contro di Lei.

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche” spiega Rita e conclude: “Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più”.

Secondo la giornalista, questa è un’opportunità da cogliere al volo, perché è un modo per mettere a confronto persone e storie diverse.

“Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato” confessa Rita.

Un mese dopo questa intervista, proprio per il giorno di Ferragosto, arriva una nuova proposta da parte di Silvio Berlusconi. Il leader politico vorrebbe candidarla per Forza Italia in Puglia.

Mentre un futuro vippone infrange le regole del GF Vip, sul portale TvBlog si legge come è andata veramente a faccenda per Dalla Chiesa davanti alle proposte del reality show, ma anche politiche.

“Il 14 di luglio, in quell’occasione Rita ha detto a Signorini di non voler partecipare al suo programma perché non lo sentiva nelle sue corde” si legge sul magazine che continua: “La proposta invece dei vertici di Forza Italia a Rita Dalla Chiesa è arrivata il giorno di Ferragosto, quindi un mese dopo la sua decisione di non fare il Gf vip 7. Un proposta assolutamente inaspettata per la giornalista, che dopo giorni di riflessioni ha deciso di accettare”.

Un inizio anno ricco di proposte lavorative per il nome più richiesto da Alfonso. Il GF Vip 7 non avrà la possibilità di avere nel suo cast Rita Dalla Chiesa, ma prepariamoci per vederla in politica