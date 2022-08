Lulù Selassié non si ferma più dopo il GF Vip: arriva la svolta che le cambia la vita

Lulù Selassiè non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la fine del Grande Fratello Vip ed ora è finalmente arrivata la svolta che le cambia la vita.

Lulù Selassié è entrata nella casa più spiata d’Italia del GF Vip come una semplice sconosciuta per poi diventare uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. La princess ha appassionato gli italiani prima con la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, che purtroppo non è andata come lei sperava, e poi grazie alla sua sensibilità mostrando a tutti che bisogna andare oltre alle apparenze per conoscere qualcuno per la sua vera essenza.

Ci sono grosse novità però per il mondo dei suoi fedeli sostenitori in quanto la Selassié dopo la fine della sua esperienza nel reality show di canale 5 è arrivata ad una vera e propria svolta in quanto ha finalmente realizzato il suo sogno e l’annuncio ha scatenato gli utenti della rete come mai prima d’ora.

Lulù Selassié realizza il suo più grande sogno dopo il GF Vip

Lulù Selassié, che ha ereditato le gesta di Giulia De Lellis, ha annunciato sui suoi profili social che ha finalmente realizzato il suo più grande della sua vita e i suoi fedeli sostenitori sanno bene a che cosa stiamo facendo riferimento.

La Princess ha infatti annunciato che a breve uscirà il suo primo singolo! Lulù non ha mai nascosto di avere un profondo amore per musica. Così lei e le sue sorelle, che già durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip si erano lasciate andare a diverse esibizioni insieme, sono pronte a fare il loro debutto nel mondo della musica.

Il pezzo, di cui al momento non si hanno molte informazioni a riguardo come ad esempio se sarà cantato in italiano o inglese, uscirà durante il mese di settembre, quindi manca davvero poco per questo grande e atteso momento che permetterà agli utenti della rete di conoscere nuove sfaccettature della propria beniamina.

Lulù Selassié debutterà come cantante e gli utenti della rete non vedono l’ora di ascoltare quello che la princess ha avuto in serbo per loro perché non ci sarà soltanto una canzone ma il tutto sarà accompagnato anche da un video clip da non perdere.