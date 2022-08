Lulù Selassié come Giulia De Lellis: l’Italia non è ancora pronta a tutto questo

Lulù Selassié è diventata come Giulia De Lellis! La Princess ha annunciato un nuovo progetto per cui l’Italia non è ancora pronta.

Lulù Selassié ha trovato un certo successo dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip in coppia con le sue due sorelle (Clarissa e Jessica, che ha vinto l’edizione in questione).

La princess durante il corso di quest’esperienza si è messa in gioco come mai nessun altro prima di lei svelando i suoi lati belli ma anche quelli più fragili e sensibili. Così come non ha mai nascosto il dolore provato a causa della rottura con Manuel Botuzzo.

Ora per Lulù ha voltato pagina ed è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita imitando le gesta di Giulia De Lellis e siamo sicuro che il pubblico del piccolo schermo degli italiani non è ancora pronto per tutto questo.

Il nuovo progetto di Lulù Selassié infiamma il web: l’annuncio inaspettato

Lulù Selassié, che ha trovato il sorriso grazie a Maria De Filippi, ha rivelato durante il corso di una diretta sui social di aver scritto un nuovo capitolo della sua vita. Letteralmente.

La Princess infatti ha rivelato che sta scrivendo il suo primo libro, nello specifico un romanzo. La data di uscita almeno per il momento è ancora sconosciuta in quanto Lulù ha appena iniziato a lavorare al progetto e in molti ritengono che, proprio come quello di Giulia De Lellis (che narrava della fine della sua storia d’amore con Andrea Damante) si rivelerà essere un vero e proprio successo.

Questa però non è l’unica novità per Lulù Selassié in quanto a breve ha intenzione di rilasciare anche un brano musicale cantato con le sue sorelle Clarissa e Jessica che starebbero inviando il singolo alle case discografiche affinché possano occuparsi della distribuzione del pezzo.

Il Grande Fratello Vip per la Princess si è rivelato essere un vero e proprio trampolino di lancio, così come lo è stato per molti altri suoi compagni di viaggio durante il corso di questi anni, ed ora è pronta a cimentarsi nel mondo della musica e della scrittura, mostrando ancora una volta sfaccettature diverse della sua personalità.