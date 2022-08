Avvistamento con Lui che manda in tilt il web: Lulù Selassié ritrova la serenità grazie a Maria De Filippi

Lulù Selassié è una principessa etiope, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. La ragazza arriva in finale, ma non vince. Non le importa in quel momento, perché lei ha trovato il vero amore all’interno della Casa.

Si tratta di Manuel Bortuzzo ed escono dal gioco insieme mano nella mano. Dopo qualche mese di convivenza, la storia tra i due finisce misteriosamente. Le motivazioni ufficiali sono state cambiate più volte e non si capisce di chi sia la scelta di lasciarsi.

Lulù ha sofferto molto per questo, anche perché lei è molto sensibile. Ma ecco che Maria De Filippi la viene a rassicurare: la Princesse viene avvistata in compagnia di Lui!

Vediamo insieme di chi si tratta

Lulù Selassié ritrova la serenità e manda in tilt il web: Maria De Filippi lancia l’assist

Lulù Selassié è single da qualche mese ormai. Nonostante non si sia ancora ripresa del tutto dalla sua storia con Manuel, l’ex gieffina ci sta provando a rimettersi in carreggiata.

Durante le vacanze estive si è dedicata a sé stessa e alla sua famiglia. Deve ancora metabolizzare troppe cose e affrontare alcuni momenti problematici, mentre asfalta gli haters.

Sembra però che non se la stia passando così male dopotutto. Infatti, Lulù viene avvistata con un personaggio noto del piccolo schermo, soprattutto conosciuto molto da vicino da Maria De Filippi.

La conduttrice incontra il ragazzo un anno fa all’interno del talent show, Amici. Nella categoria Canto, la collana con un rasoio e le forbici e gli occhi azzurri lo descrivono totalmente.

Si tratta di Deddy della scorsa edizione del format della De Filippi.

Clamorosa indiscrezione! La notizia manda in tilt il web che nota la storia della Princesse. La ragazza mostra cosa sta mangiando e cita il ragazzo svelando la verità ai suoi follower.

Il web, come ogni volta, deve esprimere il suo parere sui social e così fanno anche con Lulù, mentre spunta il messaggio da pelle d’oca. La ragazza viene sia apprezzata che non, ma c’è chi prende le sue difese.

Un utente dal web risponde: “Fatevi una vita benedetto il Signore lasciate stare sta ragazza. Ma anche se fosse che è il bagno di Deddy?” scrive l’utente e conclude: “Che ca***o ve ne importa. Esiste l’amicizia tra uomo e donna”.

Lulù risponde al commento scrivendo “Amicizia” in inglese e il web fa in tilt. Questo aiuto di Maria De Filippi viene molto apprezzato e Lulù Selassiè adesso è una donna nuova. Ma si tratterà veramente di sola amicizia o qualcosa bolle in pentola?