Test della pianta: scegli quella che preferisci e scopri chi sei veramente

Scegli una pianta e scopri chi sei veramente con questo semplice test

Sia che tu sia una persona con il pollice verde o meno, sei nel posto giusto. Le piante sono anche loro degli esseri viventi, perché respirano come noi. Molte teorie dicono che la natura può anche pensare e rispondere autonomamente al mondo.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della pianta per scoprire chi sei veramente. Conosciti assieme a noi, ma adesso iniziamo!

Test: scegli una pianta e scopri chi sei veramente

In questo test della pianta ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in base al tuo gusto quella che preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri la tua personalità a fondo.

1) Uno

Tu sei una persona dal carattere ambivalente: hai due parti che si compongono tra di loro finendo per completarsi.

Da un lato la tua mente guida ogni azione e il tuo intuito è infallibile, dall’altro i sentimenti hanno la meglio e la voglia di aiutare è tantissima.

Se fosse per te, passeresti la maggior parte del tuo tempo a dare una mano agli altri. E’ ciò che ti rende più felice di tutto. Il problema è che delle volte metti i loro sentimenti e problemi al di sopra di te stesso. Finirai per perderti!

2) Due

Sei una persona tranquilla e pacata. Volete la calma e volete riuscire a trasmetterla anche agli altri. Ciò vi dà una sensazione di ordine mentale interiore, ma anche esteriore.

Il vostro essere sempre molto pacati è il succo per una vita migliore.

Siccome sei così calmo, mediti molto nelle tue giornate per quello che riguarda le tue scelte e azioni. Non ami tutto ciò che non è regolare: le situazioni non chiare, i disordini.

3) Tre

Sei una persona dinamica e briosa. Hai sempre voglia di fare e provare nuove avventure. Tu non sei molto razionale; vivi la vita in modo istintivo ed ogni attimo per voi è fondamentale.

Ciò ti fa molto onore e le persone ti invidiano per questo. Hai capito quale è il vero senso della vita: non ce l’ha.

4) Quattro

Sei una persona che vede il bicchiere mezzo pieno e molto solare. Cerchi sempre di essere positivo e pratico per vincere contro ogni ostacolo o impiccio.

Quando incontri una difficoltà, reagisci senza pensare e l’affronti. Tutto ciò lo fate sempre con il sorriso e senza un minimo lamento