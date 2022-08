Curiosità: sai perché il colpo della strega si chiama così?

Il colpo della strega è un incubo per moltissime persone. Solo chi lo ha provato può descrivere il dolore che si sente. Ma perché si dice proprio colpo della strega?

Il colpo della strega è un problema che colpisce moltissime persone, in ogni periodo della stagione. Durante il periodo estivo, a causa dei continui cambiamenti di temperatura ai quali siamo sottoposti, questo problema diventa ancora più presente nelle nostre vite. Quando passi dall’aria condizionata dell’auto al caldo afoso che c’è all’esterno, il tuo organismo ne risente e può reagire in maniera particolarmente brusca.

La stessa cosa può succedere al contrario, quando torni a casa e passi dai quaranta gradi della strada ai venti dell’aria condizionata. Il sudore che si asciuga in pochi minuti può provocare infiammazioni e dolori, specialmente nella zona lombare. Sai cos’è il colpo della strega? Si tratta di un dolore fortissimo nella parte bassa della tua schiena. Chi ne ha sofferto sa bene che si tratta di un autentico calvario. Ma perché si chiama proprio così e cosa c’entrano le streghe? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai.

Perché il colpo della strega si chiama proprio così

Se stai leggendo questo articolo, speriamo che tu sia soltanto attratto dalla curiosità e che non abbia mai provato il dolore del colpo della strega. È uno dei momenti più brutti della vita di un essere umano perché il mal di schiena è fortissimo e sembra non voglia passare mai. Sai perché il colpo della strega si chiama proprio in questo modo? E cosa c’entrano le streghe? Questa storia risale ad alcuni secoli fa ed è veramente curiosa.

Secondo una leggenda antica, le streghe prendevano le sembianze di bellissime donne e attiravano gli uomini con il loro fascino. Quando questi si avvicinavano, loro li ammaliavano, proprio come facevano le sirene con Ulisse. A differenza dell’Odissea, queste streghe riuscivano quasi sempre nel loro intento malvagio. Questa curiosità si tramanda da diversi secoli ormai ed è arrivata fino ad oggi.

Quando gli uomini, completamente distratti dalla bellezza delle donne che avevano incontrato, si piegavano per fare il baciamano (un obbligo per i gentiluomini di un tempo), le streghe gli lanciavano una maledizione e li bloccavano proprio in quella posizione. Ecco perché, quando ti blocchi in avanti con la schiena, si dice che hai avuto un colpo della strega. Lo sapevi?