Elodie e Belen Rodriguez ai ferri corti? Il gesto della cantante non lascia dubbi

Elodie e Belen Rodriguez sono passate da grandi amiche a due estranee? Il gesto della cantante non lascia alcun dubbio a riguardo.

Elodie tempo fa era comparsa in alcuni contenuti social in compagnia di Belen Rodriguez. Le due, da quel momento in poi, hanno confidato di essere amiche e di aver coltivato un bel rapporto ma purtroppo sembrerebbe si sia trattato di un episodio unico in quanto da quel momento non sono più apparse insieme.

I recenti gossip sembrerebbero infatti confermare che tra loro due i rapporti siano arrivati al capolinea, in quanto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stata beccata in compagnia dell’ex di lei scatenando subito gli utenti della rete convinti che tra loro ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Belen ed Elodie hanno visto la loro amicizia arrivare al capolinea? A la presunta vicinanza della cantante al suo ex ha complicato le cose tra loro?

Amicizia al capolinea per Belen Rodriguez ed Elodie? Il gossip impazza

Belen Rodriguez sembrerebbe essere arrivata ai ferri corti in passato con Giulia De Lellis proprio per un motivo simile e per questo motivo non appena sono spuntate le foto che ritraggono Elodie con Andrea Iannone hanno subito intuito che la storia si sia nuovamente ripetuta.

E’ pur vero che le due non appaiono insieme già da molto tempo prima del gossip che vede la cantante, che di recente si è lasciata andare ad una confessione intima, impegnata con il pilota quindi potrebbe darsi che le due abbiano smesso di frequentarsi già da molto tempo. Almeno per il momento però le due non hanno mai commentato il gossip che le avrebbe viste allontanarsi. Così come la cantante non ha commentato le foto che la ritraggono in dolce compagnia di Iannone con cui è stata avvistata anche a Lugano. Tant’è che molti hanno preso questo incontro quasi come una conferma della loro relazione.

Elodie e Belen hanno litigato a causa di Iannone, come si sospetta sia successo con Giulia De Lellis, o si tratta semplicemente di un grosso malinteso? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per poterne sapere di più.