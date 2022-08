Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ci prova con il calciatore: “Ti cambia la vita”

L’ex di Uomini e Donne dopo aver terminato la storia d’amore con il tronista sembrerebbe aver puntato un noto calciatore.

Uomini e Donne aveva fatto nascere l’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, ma dopo un anno d’amore i due hanno deciso di dirsi addio e di separare in maniera definitiva le loro strade e ricominciare da zero.

Lui sembrerebbe aver ritrovato la felicità al fianco di un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, dando vita quasi ad un cross over dei programmi di successo di canale 5, mentre di lei si è mormorato di un possibile flirt con Zaniolo, il calciatore che fino a poco tempo fa era legato a Chiara Nasti.

L’ex corteggiatrice non aveva mai dato peso al gossip ma nelle scorse ore, dopo ave letto una provocazione da parte di un utente della rete, ha scelto di commentare il tutto non mandandole di certo a dire.

Chiara Rabbi innamorata di Zaniolo dopo Uomini e Donne? Lei replica ai gossip

Chiara Rabbi di Uomini e Donne, dove è arrivata la spiegata risposta, ha ricevuto una pesante provocazione da parte di un utente della rete che l’ha accusata di aver cambiato vita, passando dall’aiutare l’ex tronista Davide Donadei al ristorante per poi passare al fianco del noto calciatore.

“Dai che Zaniolo è ad un passo date! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa“ ha scritto e il commento non è passato inosservato agli occhi della diretta interessata che ha deciso di rispondere a tono in questo modo: “A me o a lui?“ ha chiesto in maniera provocatoria, rispondendo in modo tagliante a chi ha lanciato insinuazioni in merito alla sua nuova fiamma.

Attraverso questo commento però sembrerebbe aver confermato che tra lei e Zaniolo ci sia realmente qualcosa in quanto gli utenti della rete lo avevano sospettato non per degli scatti che li immortalavano insieme per uno scambio di like sospetto ma anche in questo caso sembrerebbero averci visto lungo.

Chiara Rabbi e Zaniolo sono davvero una coppia o lui ha preferito non alimentare il gossip rispondendo soltanto ad una provazione nei confronti della sua persona? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.