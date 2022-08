Uomini e Donne, dopo l’annuncio l’ex tronista non si trattiene: la risposta è spietata

Uomini e Donne: l’ex tronista dopo il grande annuncio non è riuscita a trattenersi dando una risposta al veleno, che in men che non si dica è diventata virale sul web.

Uomini e Donne quest’anno ha fatto il pieno di coppie durante il corso del Trono Classico, in quanto molti piccioncini hanno continuato la loro relazione anche al di fuori del programma.

In particolar modo la coppia formata da Matteo Farnea e Veronica Rimondi che a pochi mesi dalla fine del programma sono pronti a fare il grande passo in quanto lui le ha chiesto di sposarsi e la risposta di lei è stata affermativa. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato sui social e il gesto ha diviso gli utenti della rete come mai prima d’ora.

C’è infatti chi crede nel loro reale sentimento e chi invece sospetta ci sia qualcosa che non quadra. Tra questi spicca il nome dell’esperta di gossip Deianira Marzano che si è duramente schierata contro la neo coppia. Il suo commento non è passato inosservato. Tanto da arrivare all’attenzione dell’ex tronista che sui social ha deciso di rispondere per le rime.

Le frecciatina al veleno di Veronica Rimondi dopo Uomini e Donne

Veronica Rimondi è stata protagonista di un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano dopo Uomini e Donne, dove è arrivata la straziante confessione inaspettata, in cui si insinuava che lei e Matteo si fossero conosciuti già molto tempo prima dell’arrivo negli studi Elios di Roma e per questo motivo hanno deciso di convolare a nozze in un tempo così breve.

“Come avevano già tempo fa preannunciavo quello che vedete (visto che loro si conoscevano già) e invece alcuni di voi dicevano che non era così. Eccola qua, vi presento Favezoni” ha ripreso di recente l’esperta di gossip sul suo profilo Instagram, commentando la notizia dell’imminente matrimonio di Veronica e Matteo.

Il tutto però non è sfuggito all’attenzione di lei che, come potete vedere dall’Instagram stories incorporata poco più in alto, ha deciso di farle il verso così: “Preannunciav”, ponendo l’accento sul modo errato in cui è stato utilizzato il verbo in questione.

Veronica Rimondi dopo Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di mandarle a dire.