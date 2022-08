Ex volto di Uomini e Donne tuona contro Matteo Ranieri: “Si diverte a prendere in giro le ragazze“

Matteo Ranieri ha partecipato a Uomini e Donne ben due volte. Prima come corteggiatore di Sophie Codegoni e poi come tronista.

La prima volta, il cavaliere viene scelto dalla modella di Chiara Ferragni, ma nemmeno dopo un mese i due si sono lasciati misteriosamente. Da quanto rivelato dalla tronista, lui l’ha mollata senza una spiegazione.

Nella seconda sua esperienza, Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone e anche questa storia d’amore è già finita. Un ex volto del dating show non ce la fa più e tuona contro il ragazzo. Scopriamo insieme quanto è accaduto

Valeria Cardone, dopo Uomini e Donne, tuona contro Matteo Ranieri: “Si diverte a prendere in giro le ragazze“

Dopo un mese dalla fine della storia d’amore tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri, finalmente lei si espone.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono innamorati. Matteo si era inizialmente infatuato di Federica Aversano per cui ha fatto dei gesti molto importanti, ma appena ha conosciuto Valeria si è invaghito perdutamente.

Per questo motivo, il tronista sceglie la Cardone e i due escono mano nella mano dallo show, mentre spunta la straziante confessione.

Dopo qualche scatto di coppia, Matteo annuncia la fine della sua storia con la corteggiatrice. Ancora una volta il ragazzo lascia la sua amata dopo pochissimo tempo e senza dare grandi spiegazioni.

Entrambi non si espongono in merito a questa rottura e il pubblico di Uomini e Donne si arrabbia molto. Ranieri rivela di non voler dare adito ai fan del pettegolezzo, ma non è giusto.

I telespettatori accusano l’ex tronista dicendo che ha preso in giro tutti. Finge di provare dei sentimenti e poi le sue relazioni durano quanto un gatto in tangenziale.

Un follower della regina del gossip, Deianira Marzano, pubblica il suo pensiero in merito a questa faccenda e Valeria si espone dandogli ragione con un like, mentre volano stracci dopo la scelta.

“Guarda caso è Matteo Ranieri che per la seconda vota è uscito da lì in coppia ma non ci ha neanche provato. Ma da quello che si capisce ha già trovato un’altra in Spagna. Lo scorso anno l’aveva trovata in Sardegna” commenta il fan di Deanira e conclude: “Si diverte il ragazzo. Si diverte a prendere in giro le ragazze serie“.

Valeria Cardone non rivela molto, ma sposa questo pensiero. Matteo Ranieri non si è comportato egregiamente a Uomini e Donne e giustamente i telespettatori vanno contro di lui. Ma Valeria in tutto ciò era complice o carnefice?