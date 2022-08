“Il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima“: ex gieffina racconta la sua battaglia col maligno

E’ quasi tutto pronto per il Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini si sta occupando degli ultimi preparativi prima del 19 settembre, data di inizio del reality show.

In questa estenuante attesa, un’ex gieffina racconta la sua battaglia con il maligno. Il diavolo l’ha sfidata, ma lei si è salvata.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

“Il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima“: Patrizia De Blanck racconta la sua battaglia col maligno

Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Simpatica, schietta e spumeggiante, la De Blanck fa morire dal ridere.

Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Simpatica, schietta e spumeggiante, la De Blanck fa morire dal ridere.

Non durante l'intervista per il settimanale Di Più, però. Patrizia ha colto l'occasione per parlare del suo rapporto con la fede. Lei è sempre stata cattolica ed è cresciuta in un collegio di suore a Lugano. Ogni sera prima di andare a dormire, la De Blanck pregava e lo fa tuttora.

La contessa è convinta che esista un angelo custode per ognuno di noi e per lei c’è Peppino, l’ex marito da cui ha avuto la figlia Giada.

Durante l’intervista, Patrizia racconta della battaglia contro il maligno. L’ex gieffina è certa di aver incontrato il diavolo che voleva impossessarsi della sua anima.

Tutto ciò accade a metà degli anni ’90, quando la contessa era fidanzato con un certo Mino.

I due erano insieme a casa della De Blanck e lei si rese conto che un piccolo Budda su un mobile era stato spostato.

Il giorno prima, addirittura, Patrizia trova la statuetta nel suo letto al fianco del fidanzato. Nessuno aveva toccato niente e la paura sale.

“A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico” racconta la dama e continua: “Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina“.

Il diavolo minacciò anche Patrizia. “ ‘Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò’. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio” conclude l’ex gieffina.

Le preghiere e Dio hanno avuto la meglio sul maligno che ha abbandonato il suo obbiettivo e ha smesso di tartassarla. Tutto bene quel che finisce bene.

Patrizia De Blanck ha vinto la battaglia contro il maligno con dedizione e tanta fede. L’ex gieffina è sempre un pozzo di sorprese