Guandalina Tavassi: l’ex Umberto esce dal carcere. Le prime foto svelano un dettaglio impressionante

Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi nonché padre dei suoi tre figli è uscito dal carcere e torna mostrando un dettaglio impressionante. Ecco come è cambiato.

Umberto D’Aponte, napoletano classe 1984, è stato insieme a Guendalina Tavassi per ben nove anni dopo essersi conosciuti su un treno da Napoli a Milano. E’ stato un colpo di fulmine che però non ha avuto il risultato sperato.

Dopo essersi innamorati i due sono convolati a nozze nel 2013 e nello stesso anno hanno avuto la loro prima figlia Chloe, a cui si è aggiunto poi anche Salvatore nel 2015.

Tuttavia la loro storia d’amore è giunta al termine nel marzo del 2021 quando la Tavassi ha annunciato la separazione dal marito tramite una storia su Instagram: «Siamo separati in casa da mesi… Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe».

Da quel momento in poi la loro vita privata è stata segnata da momenti difficili e delicati come aggressioni subite dalla donna e la diffusione di video hot su di lei. Guendalina infatti a inizio anno ha denunciato l’aggressione ricevuta dall’ex marito, motivo per cui Umberto D’Aponte è stato in carcere per circa tre mesi. Ma adesso sembra essere uscito ed essere cambiato.

Umberto D’Aponte, le foto dopo il carcere: ecco com’è cambiato

Se da un lato Umberto ha sempre dichiarato di non aver mai picchiato la moglie, dall’altro canto è stato messo nei suoi confronti un ordine restrittivo, motivo per cui l’uomo è stato costretto a permanere in carcere.

Umberto ha sempre sostenuto di non aver mai picchiato l’ex moglie Eppure, a novembre 2021, durante una lite avvenuta nello studio dell’avvocato di Guendalina, Umberto si rende conto di essere registrato e spacca il telefono della ex, circostanza che lui stesso ammette in un video postato sui social. Il 30 novembre il tribunale penale emette un divieto di avvicinamento: da quel momento, D’Aponte non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex moglie.

Il 19 gennaio 2022, però, Umberto D’Aponte avrebbe violato l’ordine restrittivo avvicinandosi alla ex moglie e aggredendo insieme al cugino il nuovo fidanzato di lei Federico Perna. Questi motivo lo hanno condotto direttamente ad essere , finendo il giorno seguente dritto nel carcere di Rebibbia.

Ma in attesa del processo, l’ex di Guendalina Tavassi ha conquistato gli arresti domiciliari e si gode sui social gli ultimi d’estate mostrando sui suoi profili social un cambiamento: ha fatto allungare i suoi capelli che sono diventati ricci.