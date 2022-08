Amici: la ballerina professionista innamorata? Lui lo conoscete tutti!

Sembrava ormai che la giovane protagonista di Amici avesse messo i sentimenti da parte, ma la notizia di oggi rivoluziona tutto.

E’ noto che Amici di Maria De Filippi sia un format contraddistinto da più elementi. Non si tratta soltanto di sfide di ballo e canto, ma entrano in gioco anche le storie personali e quelle che si creano all’interno della scuola. L’amore è uno dei temi scottanti, ed in questo caso fa breccia nel cuore di un’artista che è capace di mangiarsi i palchi con i suoi passi di danza. Scopriamo si chi si tratta e cosa è trapelato.

I fan sono i più abili investigatori, i quali da un semplice like oppure un segui, riescono a ricostruire eventi e relazioni in base a delle semplici Instagram stories. Ed è qui che manifestano al meglio il loro talento.

Perché è proprio dalla piattaforma digitale che vengono fuori elementi nascosti ed inediti, alcuni dei quali sembrerebbero ormai far tramontare la storia con l’ex.

Amici di Maria De Filippi: ecco chi è la nuova fiamma!

Per quest’anno ci sono già diverse novità in gioco, alcune delle quali davvero sconvolgenti. Si è anche parlato del ritorno in gara di un amatissimo ex allievo, notizia che ha fatto non poco gioire i fan di Amici e del concorrente. Così, tra una chicca e l’altra non possiamo dimenticare certi affari di cuore, alcuni dei quali erano rimasti un po’ in sospeso.

Stiamo parlato delle questioni in sospeso lasciate da una rubacuori come Elena D’Amario! La talentuosa e amata professionista di Amici, è una delle ballerine ed ex allieve più amate, sia dal pubblico che dai concorrenti approdati al programma dopo di lei.

Si è a lungo parlato della fine della sua storia con Michele Morrone, specialmente di recente quando si è discusso di un loro ritorno di fiamma. Ma la notizia di oggi smentisce tutto, perché sembrerebbe proprio che la ballerina si sia avvicinata ad un attore molto seguito al momento.

Si tratta di Massimiliano Caiazzo della serie di successo sulla piattaforma streaming Netflix, Mare Fuori. Sono proprio i fan a rendersi conto della loro vicinanza. I due ragazzi a distanza di poco tempo, circa delle ore, hanno condiviso delle storie sulla piattaforma digitale nelle quali c’è la stessa canzone di Ornella Vanoni.

Il brano in questione è Rossetto e cioccolato, e con tutti questi indizi sparsi in giro, i fan non potevano che trarre le loro conclusioni. Sarebbe bello per questi ultimi vedere insieme i due beniamini, poiché entrambi amatissimi.

Come se non bastasse, vedremo la ballerina nei panni di attrice in una fiction di successo di Rai 1. Insomma, ne vedremo delle belle, sarà il clima del set cinematografico, per il prossimo autunno si aspettano tante novità.