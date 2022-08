Individua la bambola di pezza diversa: quanto sei veloce a risolvere il test?

Dimostra di essere un abile solutore: individua la bambola di pezza diversa! Sai essere veloce? Allenati e non perdere la possibilità di migliorare.

Il divertimento è assicurato con i nostri rompicapo, in quello del giorno avrai a che fare con dei pupazzetti molti interessanti. Non tutti sono fan degli oggetti in pezza, è un materiale per intenditori, specialmente quando si tratta di esemplari costosi e ricchi di particolari. Nel test del giorno dovrai ottenere il seguente risultato: individua la bambola di pezza diversa! Ce ne sono tantissime, ma una si differenzia per qualche elemento, scoprilo. Alla fine dell’articolo troverai soluzione con spiegazione, e anche qualche trucchetto per i prossimi.

Nel frattempo, non possiamo non condividere dei suggerimenti per aiutarti nella risoluzione dell’enigma. E’ chiaro che quando c’è un tempo limite, come in questo caso che avrai soltanto 30 secondi, la tensione aumenta, ma anche il divertimento!

Che spasso ci sarebbe se i rompicapo fossero tutti facilissimi? Nessuno! Proprio per questo ti consigliamo di non osservare bambola per bambola, perderesti soltanto del tempo prezioso. Ci sono degli elementi in risalto, individua l’anomalia tra questi.

Ci sei arrivato? Scorri la pagina con i cursore, e vedremo chi ha vinto la sfida.

Test, individua la bambola diversa: ecco dove si trova!

Se ti piace il genere, ti basterà fare un giro all’interno del nostro sito: ne abbiamo di tutti i colori! Potresti risolvere il rompicapo del cagnolino diverso da individuare, è simile a questo e in tal modo potrai esercitarti ancora. Che aspetti? Ci sono così tante sfide da affrontare, quella del giorno sta volgendo al termine, e sta arrivando la soluzione.

Ebbene sì, quel cerchietto rosso nell’immagine qui sopra riportata individua la soluzione esatta! La bambola di pezza definita “diversa”, come ti è stato già ampiamente suggerito nel paragrafo precedente, è proprio quella che si distingue per una caratteristica in particolare.

Se sei stato un bravo osservatore avrai capito subito a cosa ci riferivamo nei consigli dati. La forma è quasi simile in tutti gli esemplari, a differenziarsi sono: capelli, vestiti e bocche, ma c’è anche un altro aspetto da individuare. Hai capito di cosa si tratta?

Sono proprio gli occhi! Se osservi tutte le bambole, hanno gli occhi rotondi fatti con dei bottoni, ma solo una ha due X. Probabilmente, durante il trasporto o nel momento dei giochi, li avrà persi!

Sei soddisfatto della sfida? Hai risolto il test da solo? Se sì, prova un indovinello misterioso di logica nel quale dovrai scoprire di che oggetto si tratta, ti farà impazzire, e soprattutto divertire! I rompicapo di logica sono quelli più difficili, ma anche quelli maggiormente richiesti e cliccati sul web.