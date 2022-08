Chiara Ferragni supera ogni limite. La madre delusa: “Pericoloso e azzardato!”

Chiara Ferragni ha superato ogni limite insieme a suo marito Fedez. La mamma di lei non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione per quanto è accaduto.

Chiara Ferragni ha deciso di partire in vacanza con tutti i membri della sua famiglia per trascorrere qualche giornata all’insegna del relax ad Ibiza.

L’imprenditrice digitale insieme a suo marito Fedez ha però superato ogni limite in quanto l’ultimo scatto postato sui social ha fatto infuriare gli utenti della rete che hanno condannato il gesto in questione giudicandolo poco responsabile ed accusandoli di aver lanciato un brutto messaggio. Il motivo?

I due, grazie all’utilizzo di un drone, sono saliti verso il punto più alto del posto in cui si trovavano ed hanno immortalato il tutto. Il gesto è stato considerato da irresponsabili in quanto secondo gli utenti della rete non avevano gli attrezzi necessari per poter fare una cosa del genere e il tutto non è passato inosservato nemmeno agli occhi della mamma di lei che sui social non ha potuto fare a meno di provare una certa delusione a riguardo.

La mamma di Chiara Ferragni delusa: le sue parole vanno dritte al punto

Chiara Ferragni, che di recente ha deciso di fare una confessione che tutti attendevano dopo anni , ha deluso sua madre Marina Di Guardo che sui social non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto per il gesto fatto durante questi giorni di vacanze.

“L’ho visto e non ho approvato” ha scritto la madre della Ferragni, facendo riferimento al commento di sua figlia Francesca che sperava potesse non vedere mai lo scatto in questione. “Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato“ ha poi concluso, bocciando il gesto compiuto da suo genero e sua figlia che questa volta sembrerebbero aver toppato.

Chiara Ferragni ha deluso sua madre che sui social non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto per quanto è successo, provando ad invitare sua figlia su quanto sia stato irresponsabile il gesto da lei compiuto durante il corso della sua vacanza.