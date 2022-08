GF VIP, gli attacchi ad Adriana Volpe si fanno sempre più pesanti: i post indignano gli utenti

Prima del GF Vip gli attacchi nei confronti di Adriana Volpe si fanno sempre più pesanti indignando gli utenti della rete.

Il GF Vip tornerà a far compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani a partire dal 19 settembre ma prima non mancano gli attacchi tra l’opinionista Sonia Bruganelli e la sua ex collega Adriana Volpe.

Quest’ultima, in una recente intervista, aveva accusato la moglie di Bonolis di essere raccomandata e di avere santi forti alle spalle e per questo motivo sarebbe stata riconfermata nel suo ruolo di opinionista. Sonia non ha affatto reagito bene di fronte alle accuse mosse nei suoi confronti e sui social non si è di certo risparmiata.

Sonia Bruganelli ha stroncato Adriana Volpe, ma non è stata la sola in quanto anche la pagina The Pipol Tv, diretta da Gabriele Parpiglia, non si è affatto risparmiata nei suoi confronti.

Adriana Volpe attaccata prima del GF Vip: Sonia Bruganelli spietata

Sonia Bruganelli non ha reagito bene di fronte alle dure parole di Adriana Volpe e prima ha pubblicato un post su Instagram in cui si lascia andare ad una riflessione in cui si evince che chi non incolpa gli altri per i propri fallimenti è già arrivato ad una buona svolta nella propria vita mentre nelle Instagram Stories, insieme ad un suo gruppo di amici, ironizza su chi poter raccomandare per il ruolo di opinionista.

Nemmeno Gabriele Parpiglia ci è andato leggero, pubblicando i due meme che trovate incorporati poco più in alto in cui fa dell’ironia paragonando la scelta di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip come quando aspetti il bellissimo ordine che hai fatto online e poi ti ritrovi con tutt’altro che non rappresenta ciò che tanto avevi sperato.

Gli aspri commenti contro l’ex opinionista del Grande Fratello Vip hanno indignato gli utenti della rete che sembrano essere tutti dalla sua parte. Anche se, per essere precisi, il tutto dopo la fine del programma è partito da lei con frecciate al veleno accusando la moglie di Paolo Bonolis di avere Santi in paradiso e per questo avrebbe porte spianate nel mondo del lavoro in tv.