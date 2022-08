Entrano in gioco nuovi personaggi e Milly Carlucci ha saputo scegliere molto bene. Ballando con le Stelle si sta preparando per entrare in scena, ecco le news.

Lo spettacolo di danza di Rai 1 più amato di sempre non può non avere al vertice la sua Queen, Milly Carlucci che ne sa più del diavolo quest’anno. E’ già da un po’ che sta cercando di rinnovare le carte in tavola, e questa volta ci è riuscita nel migliore dei modi perché porterà sul palco qualcuno di totalmente inaspettato. D’altronde, il mondo della danza è contraddistinto da molteplici sfumature, e quelle che vi presenteremo sono davvero rivoluzionare.

Il mese di settembre porta delle grandi novità, ma anche degli attesissimi ritorni. La stagione televisiva autunnale inizia proprio in questo momento dell’anno, nel quale tutto può accadere, o peggio: può essere cancellato!

I fan di Ballando con le Stelle non devono temere ciò, perché la veterana Milly sta preparando uno spettacolo inedito ed originale.

Scopriamo i due nuovi volti in scena prossimamente e che si sfideranno a passi di danza.

Ballando con le Stelle: ecco i nuovi personaggi in scena

Di recente, se ne sono sentite di cotte e di crude. Diciamo che accadono anche situazioni molto particolari, nelle quali dei personaggi di alcuni reality passano ad altri, ed è quello che è appena successo. Milly Carlucci ha rubato qualcuno proprio ad Alfonso Signorini! L’aspetto che più sconvolge è che non si tratta soltanto di questo, ma c’è dell’altro. Perché anche dal mondo dell’informazione prenderà dei volti.

Si tratta proprio die questi due protagonisti del mondo del giornalismo: Luisella Costamagna e Giampiero Mughini.

La Costamagna è una giornalista professionista, un volto amato per il format Agorà, e i meno giovani la ricorderanno negli anni Duemila quando conduceva l’edizione serale di Studio Aperto. Agorà è l’ultimo programma al quale ha partecipato, e da cui è andata via poiché in seguito a delle polemiche, ha deciso di cambiare strada. Si vocifera che entrerà nel programma della Carlucci proprio per lasciarsi alle spalle questi eventi spiacevoli ed affrontare una nuova avventura.

Mentre con Mughini ci si può davvero aspettare di tutto. E’ un giornalista un po’ sui generis ovviamente in senso buono. E’ un personaggio dalle mille sfaccettature, il quale probabilmente mai nessuno se lo sarebbe aspettato in prima serata su Rai 1 a ballare. Ospite fisso a Stasera Italia su rete 4, è molto probabile che approdi al format Ballando con le Stelle.

Insieme alle notizie positive ci sono anche quelle negative, è saltata la partecipazione di una nota big al programma della Carlucci, ma del resto c’è ancora molta carne sul fuoco, e ci saranno tante altre novità da non perdere.