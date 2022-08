Trova il cuore in mezzo ai fiori: test da fare in 30 secondi

Il cuore in mezzo ai fiori sarà difficile da scovare, ma con i tuoi occhi vispi capirai subito dove si trova! Che la sfida abbia inizio, non perdere tempo.

Mettersi in gioco con dei rompicapo visivi è davvero divertente, anche perché se si deve stare per molto tempo con i telefoni cellulari in mano, almeno si compie qualcosa di produttivo. Si allenano le proprie capacità di abile solutore, e l’obiettivo del giorno è quello di trovare un cuore! Che stai aspettando?

Come sempre a fine articolo troverai la soluzione con tanto di spiegazione e trucchetti, i quali iniziamo già a fornirteli fin dall’inizio della sfida. Infatti, se osservi con attenzione c’è qualcosa nei colori che sembra un po’ inusuale, o meglio che può condurti alla risoluzione che tanto stai cercando

Visualizza nella tua mente l’immagine di un cuore, anche se non sarà la stessa si tratterà pur sempre di un cuore, quindi ti verrà più facile individuarlo.

Continua a tentare, vedrai che lo troverai senza alcun problema, stiamo per giungere alla conclusione dell’enigma.

Soluzione del test: ecco dove si trova il cuore!

La tua mente ringrazierà ogni volta che ti metterai in gioco con una nuova sfida, perché allenerai le tue abilità di pensiero e le facoltà di ragionamento fondamentali nel quotidiano. Sembrerà assurdo, ma molte tecniche di problem solving e di multitasking si sperimentano anche in maniera virtuale. Pure per un test che in apparenza così semplice può mettere in difficoltà chiunque, poiché trovare gli oggetti richiesti non è poi così facile ed immediato.

Il cerchietto bianco e lo sfondo oscurato mettono in evidenza il minuscolo cuoricino, lo avevi visto? Spero che con i nostri consigli tu possa aver trovato in soli 30 secondi la soluzione, altrimenti perché non continui ad esercitarti?

Alla fine di ogni sfida ci sentiamo sempre più carichi ed entusiasti nel prepararne delle altre. Solo chi affronta tutti i rompicapo e non si arrende mai diventerà un bravo solutore, e tu potresti essere sulla strada giusta. Ci vediamo al prossimo test, non mancare!