Si direbbe proprio che alcuni vip hanno dei prototipi in fattore d’amore: ex gieffina ha un nuovo flirt, ha perso la testa per lui!

Nel mondo dello spettacolo niente è destinato a durare a lungo prima che i fan non lo vengano a sapere, specialmente quando si tratta di beniamini così seguiti sia in tv che nei social media. Il Grande Fratello Vip è tra i reality più seguiti e con esso anche la musica ha un ruolo in primo piano per il pubblico a casa. Venire a sapere che una ex gieffina ha un nuovo flirt con un amatissimo cantante, sconvolge e non poco. La coppia inaspettata entra in scena e i fan sono impazziti.

I social media sono la fonte principale di interesse per i più giovani, e ogni passo fatto dai personaggi amati non può passare inosservato. Anzi i fan sono così bravi e abili a scoprire cosa fanno i loro beniamini, da capirlo con di semplici like e segui, e studiando le loro Instagram stories.

Nella notizia di oggi c’è un po’ di confusione, ma piano piano i nodi stanno venendo al pettine e quello che sembrava qualcosa di assurdo, persino impensabile, è diventato realtà.

C’è una coppia che insieme potrebbe davvero essere una bomba.

Ex gieffina e il nuovo flirt: salta fuori la verità

Come se non bastasse, nella casa del Grande Fratello Vip ci sarà un ingresso unico, ma è solo una delle tante notizie che appartengono al reality di Alfonso Signorini. Tutti sono in attesa della prossima messa in onda, e nonostante ciò si parla ancora di personaggi delle edizioni passate. E’ proprio vero, il format è una vetrina di pubblicità potente. Infatti, raccontiamo cosa sta combinando una ex gieffina, per dirla tutta: vincitrice!

Ebbene sì, stiamo proprio parlando di Paola di Benedetto! La giovane speaker radiofonica ed ex Madre Natura di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, ha fatto strage di cuori di recente. Dalla conclusione della sua relazione storica con Federico Rossi dell’ex duo composto insieme a Benjamin Mascolo, ne sono successe delle altre.

Questi nuovi episodi hanno riguardato altri cantanti, il primo di questa lista con tanto di foto sul settimanale di Chi dello stesso Signorini, è proprio Rkomi. Scambiatisi anche dei commenti online sotto gli occhi di tutti, sembravano proprio una coppia nascente.

Peccato che tutto sembra essere finito, ma soprattutto: sembra volgere a favore di Blanco!

Anche il cantante in questione ha una situazione amorosa travagliata, ma quello che è certo è che ha appena messo gli occhi addosso alla speaker radiofonica. Così, lo stesso Rkomi si pronuncia in merito alla situazione ed afferma:

“Di Blanco e Paola non so nulla… Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno…”

Sembra una vera frecciatina, alla quale lei potrebbe aver risposto, non è stato confermato, con le parole dell’ultima Instagram stories che dice: “Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza tace.”

Nessuno può salvarsi dalle chiacchiere e dal gossip del momento. Lo stesso Blanco è protagonista delle ultime dichiarazioni della sua ex Giulia. In attesa di ulteriori evoluzioni della vicenda, restiamo aggiornati.