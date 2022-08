Si parla ancora della separazione dell’anno, tra Ilary Blasi e Francesco Totti. C’è in gioco un ingente patrimonio, ma è nella causa che ha scatenato tutto che si indaga.

Nessuno potrà ritenersi soddisfatto se non prima uscirà fuori la verità. Sono le persone più vicine a Ilary Blasi e Francesco Totti che possono fornire delle delucidazioni importanti, poiché dai diretti interessati non trapela nulla. La famiglia è stata distrutta, e tra le condizioni da tutelare c’è un grande patrimonio che coinvolge parenti e affini dell’ex coppia più amata di sempre. Quello che è certo: Noemi Bocchi non è la causa del divorzio!

Credere ad una notizia del genere non è facile, poiché er pupone è stato ormai paparazzato così tante volte, che è davvero difficile non credere ad un loro rapporto solito e che si sta consolidando. Eppure, sono gli amici di Ilary e Totti che condividono notizie a dir poco sconvolgenti.

Sono separati al momento, lui si gode le vacanze a Sabaudia, dove possiede una villa, e lei in un appartamento a Circeo da poco affittato.

Gli amici di lei condividono un dettaglio inedito ed inaspettato, e la reazione della conduttrice di Mediaset è la più attesa.

Totti e Ilary, saltano fuori retroscena inediti su Noemi

Come se non bastasse, per l’ex campione della Roma le cose non vanno proprio a gonfie vele. Infatti, dopo l’ultimo scontro con Ilary che va a riprendersi la figlia, ne stanno per succedere delle altre che non faranno credere ai propri occhi i fan.

L’affermazione che “non è colpa di Noemi” se si sono lasciati è un po’ ballerina, e visto come stanno andando le cose, non è poi così difficile crederci. Ciò accade perché la Blasi continua a mantenere un religioso silenzio, godendosi figli e famiglia, ma c’è chi invece è pronto a rivoluzionare quanto condiviso dai media.

Amici della Bocchi affermano che la flower influencer non ce la fa più a vivere questo rapporto come se fossero due clandestini, vuole viverlo alla luce del sole. Conosciutisi nell’agosto 2021 ad un torneo di padel, di cui sono molto appassionati, vogliono stare insieme con serenità. Ma non finisce qui, perché sono quelli più stretti dei due ex coniugi a ribaltare le cose.

E’ Alex Nuccetelli che rivela qualcosa di sconvolgente, cioè che Totti abbia cambiato il suo rapporto con Ilary, a causa di messaggi di quest’ultima con il personal trainer Cristiano Iovino!

Quindi, sarebbe Ilary quella che avrebbe iniziato tutto, oppure si tratta di una mera speculazione? Intanto, l’ex capitano della Roma non se la sente a mostrarsi al grande pubblico con la Bocchi, poiché come già ribadito c’è di mezzo una separazione in corso con tanto di tribunale e patrimonio da spartire.

Tra le bombe su Ilary ne sgancia una inedita l’amico Signorini, svelando altri dettagli inaspettati. I 100 milioni circa di euro di patrimonio aspettano per essere divisi, e le pratiche per il divorzio pure, nel frattempo di attendono nuove evoluzioni.