Totti non ne azzecca una! L’ultimo azzardo manda in bestia Ilary che si va a riprendere la figlia

Francesco Totti sembra non riuscire ad azzeccarne una! L’ex Capitano della Roma ha mandato su tutte la conduttrice dell’Isola dei Famosi che, stando a quanto raccontato sul nuovo numero in uscita del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, avrebbe deciso di ritornare di corsa in patria per riprendersi sua figlia Isabel, la più piccola dei tre durante il corso di questi numerosi anni trascorsi insieme.

Ma che cosa è successo nello specifico? Francesco aveva un patto un con Ilary Blasi. Ovvero quello di non farsi vedere in pubblico con la sua nuova fiamma e di non coinvolgere i loro figli in tutto questo. L’ex Capitano della Roma avrebbe violato questo patto mandandola su tutte le furie.

Ilary Blasi furiosa con Totti: il gesto di lui la manda in bestia

Francesco Totti non ha rispettato il patto con Ilary Blasi mandandola su tutte le furie perché ha rivisto la sua compagna Noemi Bocchi portandosi con sé sua figlia Isabella, che avrebbe giocato ancora una volta con i figli di lei.

Il tutto non è affatto piaciuto alla conduttrice dell’Isola dei Famosi che sarebbe ritornata in fretta e furia dalla sua vacanza per andare a riprendersi sua figlia e per poi raggiungere, questo è tutto testimoniato nelle sue Instagram Stories, sua sorella in Croazia. Purtroppo tra i due si evince che i rapporti sono più tesi che mai e che non sono riusciti ancora a trovare un equilibrio nuovo in questa delicata fase della loro vita.

Ilary Blasi ha perso le staffe con Francesco Totti, che non avrebbe rispettato i loro accordi presi in precedenza. Il tutto, ovviamente, si tratta di indiscrezioni in quanto i due non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda e probabilmente non lo faranno in quanto durante l’annuncio della separazione hanno dichiarato di non voler alimentare queste dinamiche concentrandosi sui loro figli che com’è giusto che sia restano la priorità.