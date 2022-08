Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo la rottura con Angiolini, e la scoccata è servita

Michelle Hunziker dopo il gossip della sua presunta rottura con Giovanni Angiolini ha scelto di rompere il silenzio sui social.

Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé all’interno del vasto mondo della cronaca rosa. Soltanto pochi mesi fa si era parlato della fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

I motivi che li hanno spinti a dirsi addio sono tuttora sconosciuti ma subito dopo la conduttrice di Striscia La Notizia è stata avvistata in compagnia di Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello. Tra i due è nata subito una certa complicità e sembravano essere davvero molto affiatati fin quando il settimanale Chi non ha annunciato la fine della loro storia.

La reazione di Michelle Hunziker al gossip non si è fatta attendere e sui social ha risposto in questo modo, senza mandarle a dire.

La piccata replica di Michelle Hunziker al gossip su Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker, che ha spiazzato i suoi fan con una confessione inaspettata, si è ritrovata di nuovo al centro della cronaca rosa non appena Alfonso Signorini ha lanciato la bomba sul suo rapporto con Giovanni Angiolini rivelando che i due avrebbero semplicemente deciso di interrompere il tutto senza un motivo ben preciso.

La conduttrice di Striscia La Notizia non è rimasta indifferente di fronte al gossip sulla sua vita privata e sui social ha deciso di replicare pubblicando un video in cui un simpatico cane nonostante le avversità meteorologiche decide di proseguire con i suoi bisognini quotidiani:“La resilienza nella vita è tutto“ ha commentato la Hunziker, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione dei suoi utenti della rete.

La piccata replica di Michelle Hunziker di fronte al gossip sulla fine della sua storia d’amore con il medico più famoso dei reality show non è passata di certo inosservata e c’è chi si chiede se la love story tra i due sia realmente giunta al capolinea oppure se la notizia sul loro conto riguardi soltanto un grosso malinteso.

Per saperne di più, come al solito, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda che ha appassionato e non poco gli utenti della rete.